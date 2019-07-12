Мамин принял участие в VIII заседании казахстанско-кыргызского Межправсовета

Казахстан и Кыргызстан нацелены на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

В рамках официального визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Кыргызскую Республику состоялась встреча с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

В Бишкеке премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в VIII заседании казахстанско-кыргызского Межправительственного Совета.

В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия, определены перспективные направления и намечены совместные планы, нацеленные на углубление торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам развития промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества, водно-энергетической сферы, укрепления приграничного взаимодействия, а также реализации совместных проектов в области цифровизации и космической сферы.

- Республика Казахстан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана. Доля Казахстана в товарообороте Кыргызской Республики занимает более 11%, в т.ч. в экспорте - 14%, - сказал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

В 2018 году объем товарооборота между двумя странами вырос на 13% и составил около $850 млн. В настоящий момент Правительства РК и КР работают над увеличением объема взаимной торговли до $1 млрд к 2020 году.

В свою очередь, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил значительный потенциал в сфере двусторонней и региональной торговли и подчеркнул важность объединения совместных усилий стран по привлечению инвестиций в центрально-азиатский регион путем улучшения делового климата и поддержки малого и среднего бизнеса.

- У нас имеются все возможности для раскрытия имеющегося потенциала для значительного увеличения товарооборота, - подчеркнул Аскар Мамин. - Принятые на заседании Межправительственного Совета решения внесут весомый вклад в дальнейшее углубление взаимодействия между нашими странами и придадут серьезный импульс развитию двустороннего экономического сотрудничества.

Казахстан и Кыргызстан нацелены на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества. Правительственные делегации достигли договоренностей в части наращивания товарооборота и расширения номенклатуры поставляемых товаров, активизации работы по созданию совместных предприятий в приоритетных отраслях экономики.

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В рамках официального визита Премьер-Министра РК Аскара Мамина в Кыргызстан были подписаны ряд документов:

- Соглашение о сотрудничестве между АО ЭКС «KazakhExport», ТОО «AAEngineering Group» и ООО «Глобал Джамгыр Майнинг»;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ТОО “Continental Agro Trade” и ООО “Элет Агрохолдинг”;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ТОО “Continental Agro Trade” и ТОО «Дордой Базары»;

- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области торговли сельскохозяйственной продукции между ТОО “Continental Agro Trade” и ООО «Хайтун»;

- Меморандум о взаимопонимании между АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» и ОАО «Гарантийный фонд»;

- План действия двустороннего экономического сотрудничества и налогового администрирования между Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Государственной налоговой службой при Правительстве Кыргызской Республики;

- Меморандум о сотрудничестве в области реализации инфраструктурных проектов в сфере строительства и проектирования автомобильных дорог между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики;

- Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Кыргызской Республики и граждан Кыргызской Республики на территории Республики Казахстан от 11 мая 2012 года;

- Протокол VIII заседания казахстанско-кыргызского Межправительственного Совета.

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