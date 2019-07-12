Лжетеррорист задержан в Костанае

Он сообщило заложенной бомбе в ТЦ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления противодействию экстремизму Департамента полиции в течение суток установлен и задержан мужчина, сообщивший о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Март", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

- Звонившим является 34-летний житель Костаная, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту проводится досудебное расследование по 273 Уголовного кодекса "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Кроме того, виновное лицо по решению суда обязано компенсировать понесенный материальный ущерб, - говорится в сообщении.

11 июля около 12.40 часов на пульт "102" поступило сообщение от неизвестного лица о том, что в ТРЦ "Март" заложено взрывное устройство. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных и специальных органов, службы пожаротушения и скорой помощи.

В целях обеспечения безопасности граждан, полицейскими, совместно с заинтересованными службами проделана большая работа: оцепление района места происшествия, ограничение движения автомашин, эвакуация персонала и около 400 посетителей ТРЦ. Осуществлен тщательный осмотр здания ТРЦ и прилегающей территории, по результатам которого взрывного устройства обнаружено не было.

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