Эпатаж в Украине, волнения в Грузии и насилие принцессы над сантехником – мировые итоги недели

Краткий обзор основных мировых событий, обсуждаемых в зарубежных СМИ.

Уходящая неделя оказалась очень насыщенной на события. Здесь отдельно стоит отметить и планы украинских политиков по переименованию России в Московию, а заодно по ведению уголовной ответственности за непризнание Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И скандал с оскорблением президента РФ Владимира Путина грузинским телеведущим. И очередной, уже третий по счету, "электрический приступ" канцлера Германии Ангелы Меркель во время официальной встречи. И суд над саудовской принцессой, обвиняемой в насилии над сантехником из Франции, а также возврат средств от конфискованного во Франции имущества дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой Узбекистану. Кроме того, эксперты предрекли дефолт в США и рекордное падение британской экономике, а американский президент Дональд Трамп заявил о своем недоверии к криптовалютам и рекомендовал доверять лишь "вечно зеленому" доллару. Произошел и ряд других не менее интересных событий, заслуживающих особого внимания. Более подробно обо всем этом можно узнать в традиционном обзоре, подготовленном Zakon.kz.

Горячие новости из Украины

Источник фото: belsat.eu

На уходящей неделе мировые СМИ облетела новость о том, что бывший одесский губернатор, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщине. Саакашвили вместе со своими сторонниками организовал пикет у здания суда в Одессе, где зачитывался приговор по делу о незаконной покупке завода "Краян" мэром города Геннадием Трухановым. В ходе акции экс-губернатор устроил потасовку со своими оппонентами и охранниками мэра, ударив пожилую женщину. В результате пенсионерка упала и сломала руку, после чего ее госпитализировали.

Также внимание журналистов привлек скандал, которым закончился визит президента Украины Владимира Зеленского в Бориспольский городской совет. После представления нового главы Киевской области, украинский лидер выгнал из помещения секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка, узнав о его криминальном прошлом. "Я тут прочитал… секретарь Бориспольского городского совета ранее осужден (ч.3 ст.142 ККУ – разбой с нанесение тяжелых телесных повреждений) Ярослав Михайлович (Годунок – Ред.). Выйдите отсюда, выйди отсюда, разбойник ты. Плохо слышишь меня? … Будете на райадминистрации сидеть кричать. По-английски – Exit", – сказал Зеленский. Годунок попытался оправдаться, сказав, что президенту дают читать всякие глупости в СМСках, но глава государства снова продолжил его выгонять.

А в Верховной Раде готовятся рассмотреть проект закона, которым предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие уголовное наказание за умышленное непризнание принадлежности Украине Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Законопроектом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Авторами законопроекта являются спикер Рады Андрей Парубий, а также депутаты Виктория Сюмар и Мария Ионова.

Кроме того, советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию". По его мнению, "украинский русский" язык "теперь вообще другой". "Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там – российский, - предложил советник Зеленского.

А в четверг президент России Владимир Путин впервые переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в "нормандском формате". Нынешний разговор - первый контакт Путина и Зеленского после избрания нового президента Украины.

Скандал с оскорблением Путина грузинским журналистом

Источник фото: Рамблер новости

Практически всю неделю не утихали страсти вокруг грузинского телеканала "Рустави 2", в эфире которого прозвучала нецензурная брань в адрес президента России Владимира Путина.

Напомним, Георгий Габуния, который ведет авторскую программу P.S. на телеканале "Рустави 2", вечером 7 июля начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его "вонючим оккупантом", а также заявил, что Путину и "его рабам" нет места "на нашей красивой земле". Это спровоцировало акции протеста возле здания "Рустави 2". Митингующие скандировали "Грузия без Рустави 2" и кидали веники в сторону офиса телеканала. Они опасались, что подобные заявления повредят отношениям между Россией и Грузией. Между тем, в российском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее "бедой Грузии" и отказались от дальнейших комментариев.

В понедельник 8 июля, генеральный директор Ника Гварамия рассказал, что телеканал приостановил вещание, так как сотрудники телеканала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих, которые вышли на митинг у здания компании. А ранее "Рустави 2" выпустил заявление, в котором сказано, что слова телеведущего Георгия Габунии не отражают позицию телеканала. Компания принесла извинения за матерные высказывания журналиста в адрес Путина, а некоторое время спустя канал все же возобновил работу.

Осудила выходку Габунии и президент страны Саломе Зурабишвили, заявив, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего. Осудил выступление журналиста и МИД страны.

А премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что скандальное выступление телеведущего Георгия Габунии на телеканале "Рустави 2" является провокацией со стороны экс-президента Михаила Саакашвили. Однако Саакашвили, в свою очередь, заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, а правду "нужно передавать цивилизованной формой".

Нелегкая доля глав государств

Источник фото: Daily Storm

В Кыргызстане нарастает интрига по поводу привлечения к уголовной ответственности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. Сначала его повесткой вызвали в главное следственное управление МВД Кыргызстана на допрос 9 июля в качестве свидетеля. Как сообщал адвокат экс-президента страны Сергей Слесарев, Атамбаев должен дать показания по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Однако бывший лидер государства идти в МВД отказался и заявил, что "повестку даже в руки брать не будет".

После этого Алмазбеку Атамбаеву была направлена вторая повестка, чтобы он явился на допрос в МВД 11 июля, снова вызывав его для дачи показаний в качестве свидетеля. При этом отмечалось, что Атамбаев лишен статуса экс-президента, и как следствие, лишается и неприкосновенности. Согласно постановлению парламента Кыргызстана, решение принято "на основании постановления "О выдвижении обвинения против экс-президента Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаева" и заключения Генпрокурора об имевшихся в действиях экс-президента признаках преступлений на период исполнения им полномочий главы государства.

Напомним, Парламент Кыргызстана 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными. Он подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". При этом Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться, если его попытаются задержать.

А в среду в Конституционную палату ушло еще одно заявление от юристов бывшего главы государства. Они считают: неприкосновенность Алмазбека Атамбаева даже при условии, что парламент лишил его статуса экс-президента, неотъемлема, то есть абсолютная, и лишить ее нельзя. Следовательно, привлечь Атамбаева к уголовной ответственности невозможно, так как это противоречит Конституции. Третье заявление — о неконституционности постановления парламента о создании спецкомиссии, которая выдвинула обвинения против Атамбаева, Конституционная палата рассмотрит уже осенью.

Большую обеспокоенность у представителей зарубежных СМИ вызвало и состояние здоровья канцлера Германии Ангелы Меркель, которую уже в третий раз затрясло во время официальной встречи. На этот раз Ангела Меркель почувствовала недомогание во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. При этом представитель кабмина ФРГ заявил, что канцлер чувствует себя хорошо, переговоры с Ринне проходят в плановом режиме.

Позже Ангела Меркель, которую настиг очередной "электрический приступ", сама рассказала журналистам о своем самочувствии. Она убеждает, что все хорошо и причин для беспокойства нет. Напомним, это уже третий подобный случай за месяц. В июне Меркель почувствовала недомогание во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине, а через несколько дней ситуация повторилась во время приема у президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Дефолт в США и падение ВВП Великобритании

Источник фото: Pixabay

В понедельник крупнейший немецкий банк Deutsche Bank объявил о масштабных увольнениях. К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч. Также в рамках реструктуризации банк планирует сократить затраты на 6 миллиардов евро — до 17 миллиардов — в 2022 году. Предполагается, что Deutsche Bank выйдет из бизнеса по продаже и торговле акциями, долю в котором он купил почти за 2 миллиарда евро в 2018 году, но сохранит активность на рынках акционерного капитала.

А эксперты аналитического Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристской ориентации, предрекли дефолт в США. В подготовленном ими докладе сказано, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в этом сентябре из-за более низких, чем ожидалось, налоговых поступлений. Согласно прогнозам специалистов, в первой половине сентября федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.

Авторы документа подчеркивают, что вашингтонская администрация должна в ближайшее время активизировать переговоры с американским Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга. На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщал в начале января телеканал CNN, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) он увеличился более чем на $2 трлн. В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.

Также эксперты подсчитали во сколько обходится США празднование Дня независимости. Как оказалось оно стоило министерству обороны страны 1,2 миллиона долларов. При этом сумма не отражает полностью стоимость мероприятия "Салют Америке" для налогоплательщиков, однако включает в себя затраты на демонстрационные полеты истребителей и транспортировку военной техники.

Кроме того было подсчитано, во сколько обошлись экономике страны последствия наводнений и штормов, произошедших в США. С начала 2019 года (по состоянию на 9 июля) в США произошло шесть погодных и климатических катастроф с потерями, превышающими 1 миллиард долларов США. Эти события включали два наводнения и четыре сильных шторма. В результате погодных аномалий погибли 15 человек.

А в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют, и рекомендовал компании Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования. По мнению американского президента, криптовалюты без регулирования способствуют незаконным операциям, в том числе в сфере наркоторговли. "У нас есть только одна настоящая валюта в США, и она крепка, как никогда, стабильная и надежная. Более того, это самая доминирующая валюта в мире и она всегда будет такой. Называется она доллар Соединенных Штатов!" - добавил Трамп.

Кроме того на уходящей неделе эксперты предрекли рекордное падение британской экономике. Экономисты прогнозируют падение ВВП Великобритании во втором квартале впервые за семь лет. По словам главы Банка Англии Марка Карни, на ситуацию оказывает давление глобальная торговая напряженность и процедура выхода Великобритании из Евросоюза. Как прогнозируют экономисты, снижение темпов роста британского ВВП будет наблюдаться вплоть до 2020 года.

Взаимоотношения Фемиды с принцессами

Источник фото: ogirk.ru

Большой резонанс в мировых СМИ вызвала новость о суде над саудовской принцессой Хассе бинт Салман, сестре наследного принца Мохаммеда бен Салмана, обвиняемой в насилии над сантехником из Франции. По версии следствия, телохранитель принцессы несколько часов издевался над рабочим, египтянином по происхождению – избивал его, заставлял вставать на колени и целовать ноги принцессе. Причиной такого обращения стало то, что сантехник, по утверждениям принцессы, без разрешения снимал ее и ее квартиру в Париже на мобильный телефон. Прокурор требует приговорить ее к лишению свободы сроком на полгода, а также к штрафу в размере 5 тысяч евро. Стоит отметить, что сам инцидент произошел еще осенью 2016 года.

Также стало известно о том, что 9 июля вступило в силу решение о конфискации имущества дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой во Франции. Деньги от продажи трех объектов недвижимости (квартиры в Париже, виллы в районе Сен-Тропе и замка в парижском пригороде), "приобретенных незаконным путем", должны будут вернуться в узбекский бюджет.

В основе нынешнего решения французских властей о конфискации "имущества Каримовой" лежит разбирательство, начатое в Швейцарии. Это швейцарские правоохранители обратились во Францию с запросом, на основании которого французская прокуратура в 2014-м возбудила дело по подозрению в "отмывании денег в составе преступного сообщества. Сама 47-летняя Гульнара Каримова, старшая дочь экс-президента Узбекистана, сейчас находиться в тюрьме под Ташкентом.

К слову, на уходящей неделе Гульнара Каримова получила трехдневное свидание с родными в тюрьме. Как сообщили в Минюсте Узбекистана, им было предоставлено соответствующее отдельное жилое помещение, используемое исключительно для этих целей, а ограничений в провозе привезенных членами семьи посылок и бандероли не было. "Члены семьи Каримовой на не предоставление должной медицинской помощи и оказание давления на Каримову, во время ее пребывания в колонии, личных жалоб и претензий не высказали", – отметили в ведомстве.

В то же время Иман Каримова после встречи с матерью обратилась к президенту Шавкату Мирзияеву через Instagram. Она сообщила, что у ее мамы "каждый день наблюдаются приступы ишемии, особенно после гипертонического криза" и "резко повысился пролактин, который приводит к опухоли гипофиза в мозге". Иман Каримова попросила Мирзияева освободить ее мать, которая нуждается в немедленной операции, а также попросила узбекистанцев, которым не безразлична судьба ее матери, присоединиться к инициативе по освобождению Гульнары Каримовой.

Также на этой неделе в СМИ широко обсуждалась хорошая новость для тех, кто любит проводить отпуск в Дубае, но не мыслит отдыха без спиртного. Теперь туристам предоставляется возможность покупать алкоголь в специализированных магазинах. Для этого нужно получить 30-дневную лицензию в магазинах сети Mercantile and Marketing International (MMI) по предъявлении паспорта. Спиртосодержащие напитки смогут купить только туристы в возрасте от 21 года, не являющиеся мусульманами. Ранее туристы могли покупать алкоголь только в барах, ресторанах и отелях.

Кроме того, на уходящей неделе социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, ввела довольно полезные нововведения, направленные на борьбу с проявлениями ненависти и травли в интернете. Согласно распространенным данным, одним из новшеств станет механизм, позволяющий с помощью искусственного интеллекта определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях. В случае, если подпись будет расценена как оскорбительная, автору будет предложено изменить ее с использованием менее резких слов и оборотов. Еще одной инновацией в соцсети станет появление функции Restrict ("Ограничить"), которая позволит пользователям скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. Нововведения, по данным компании, вступят в силу уже в ближайшее время.

ЧС и криминал

Источник фото: МБХ медиа

В четверг в подмосковных Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ-27. Столб огня достигал полсотни метров. По предварительным данным, пострадали семь человек, за медицинской помощью обратились шестеро. У всех - отравление продуктами горения и ожоги. Как информировало Минэнерго, вспыхнуть могла цистерна с маслом. Сначала площадь возгорания оценивалась в 200 квадратных метров, но позже выросла в четыре раза. Около полудня пожарным удалось победить факельное горение. К тушению были привлечены два пожарных вертолета и два поезда, а также десятки пожарных расчетов.

А в Таджикистане, во время этапирования в колонии Душанбе Нурека и Явана, 14 заключенных отравились хлебом и позже скончались. Хлеб им раздали во время этапирования в колонию, и уже через полчаса у 16 заключенных началась тошнота, которая сопровождалась головокружением и рвотой. В результате принятых мер с использованием всех возможностей медикам удалось спасти жизнь двум заключенным, остальных спасти не удалось.

Кроме того, в понедельник в разгар брюссельского этапа велогонки "Tour de France", рабочий, занимавшийся ремонтом дома в бельгийской коммуне Андерлехт под Брюсселем, обнаружил под лестницей тайник со значительным количеством взрывчатых веществ. Помимо взрывчатки в тайнике были гвозди и болты, которые можно использовать как поражающие элементы в бомбе, а также ножи, кастет и несколько детонаторов. Кустарный способ изготовления взрывчатки напоминает методы, использовавшиеся террористами в Париже и Брюсселе. Для обеспечения безопасности в здание была направлена армейская служба разминирования. Как сообщили в прокуратуре Брюсселя, ничто не позволяет сделать выводы о подготовке теракта.

А в Одессе правоохранители задержали мужчину, который захватил заложников в финансовом учреждении. По данным полиции, им оказался местный житель, который зашел в первое попавшееся финучреждение и потребовал от работников деньги. Когда сумма, которую выдали девушки, показалась злоумышленнику недостаточной, он приказал звонить в полицию, чтобы запросить больше - миллион долларов и вертолет. Переговоры велись не менее трех часов, правонарушитель постоянно менял решение. В итоге спецназовцы приняли решение осуществить проникновение в помещение и задержать преступника.

Также в четверг стало известно о том, что против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело. Об этом изданию "Московский Комсомолец" сообщил источник, близкий к следствию. Действия Михаила Хачатуряна, которые могли стать мотивом его убийства, квалифицированы по статьям 117, 132, 133 УК РФ (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера). По словам источника, материалы в отношении Хачатуряна выделены в отдельное производство. Напомним, резонансное убийство, когда три сестры зарезали отца в их квартире на севере Москвы, было совершено в июле 2018 года. Как было установлено, Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и применял сексуальное насилие. Защита настаивает, что сестры действовали в рамках необходимой обороны. Девушкам грозит от восьми до 20 лет колонии.

Но все же хочется завершить обзор на более оптимистичной ноте, рассказав о двух курьезных происшествиях в США.

Как сообщают местные СМИ, в американском городе Боулдер медведь "угнал" машину и попал в ДТП. Животное залезло в незапертый автомобиль, но неожиданно за ним захлопнулась дверь. В попытках выбраться медведь перевел передачу на нейтральную. Автомобиль проехал по склону холма и врезался в дерево. После столкновения хищнику удалось выбраться из салона. В результате ДТП машина сильно пострадала. Медведь скрылся.

Второй курьез произошел в американском штате Джорджия на магистрали I-285 недалеко от города Атланты. У инкассаторского автомобиля случайно открылась боковая дверь, и из него вылетело огромное количество купюр. Проезжающие мимо водители тут же принялись парковаться на обочине, и собирать с асфальта банкноты. Полиция города Данвуди предупредила воришек, что выпавшие деньги необходимо доставить в участок. В противном случае водителей привлекут к ответственности. По предварительным данным, инкассаторы потеряли около 175 тысяч долларов (около 67 миллионов тенге).

Подготовил Владимир Демидов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!