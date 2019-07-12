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Токаев наградил Валентину Матвиенко

За вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Казахстаном и Россией.

Фото : spbdnevnik.ru12 июля 2019, 17:52

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденом "Достық" І степени Валентину Матвиенко, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

- За вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Достық" І степени Матвиенко Валентину Ивановну – председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания, - говорится в официальном документе.

Валентина Ивановна Матвиенко - российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти правительство Санкт-Петербурга.

Губернатор и председатель правительства Санкт-Петербурга в 2003—2011 годах, заместитель председателя правительства Российской Федерации в 1998—2003 годах. Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Почетный гражданин Санкт-Петербурга.


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