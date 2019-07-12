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На ж/д вокзале в Алматы нашли собаку, прикованную на куче угля в товарном вагоне

Как долго животное там было, неизвестно.

Фото : coal-guru.com12 июля 2019, 18:01

В Алматы транспортные полицейские вызволили собаку, привязанную в товарном вагоне на куче с углем, передает Zakon.kz.

Информацию с благодарностью к людям в погонах разместили в паблике kris_p_brothers_official.

- Пост благодарности к людям в погонах! Сегодня на вокзал Алматы 1 прибыл товарный состав, полный угля, где в одном из вагонов, на самом верху была привязана собака. Собака дико кричала и молила о помощи! Никто из работников вокзала не соглашался снять собаку, ссылаясь на то, что там проходят высоковольтные провода. Согласились только Денис и Еркебулан, работники полиции вокзала. Ребята, огромное Вам спасибо, Вы настоящие мужчины! - сказано в описании к посту.

Участник спасательной операции Денис, полицейский ГПП транспортной полиции, сержант полиции, рассказал Zakon.kz подробности этой истории.

По его словам, они находились в дежурной части, когда прибежала женщина с просьбой о помощи.

- Она шла по пешеходному мосту над ж/д путями, и, наверное, услышала лай собаки, или увидела ее. Оказалось, что в товарном вагоне, на котором уголь перевозят, 3-4-метровый в высоту, арканом привязана собака, на куче с углем. Охранник, гражданские не полезли туда, так как это опасно. Женщина обратилась за нашей помощью. Мы с напарником Еркебуланом пошли и помогли, - рассказал Денис.

Он добавил, что как только собаку отпустили на землю, она сразу же побежала к луже с водой.

Как долго животное находилось в вагоне, неизвестно.


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