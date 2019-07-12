Вынесен приговор сельскому акиму-взяточнику

Его обязали выплатить штраф почти 4 млн тенге.

Городской суд Кокшетау вынес приговор чиновнику, которого уличили в вымогательстве крупной взятки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АС Акмолинской области.

3 июня Антикоррупционная служба Акмолинской области окончила уголовное дело в отношении акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района Жабагина Д.К.

Жабагина уличили в том, что он требовал взятку в размере 500 тысяч тенге. В обмен аким предлагал лоббировать интересы клиента на районной земельной комиссии, когда планировалось решать вопрос о выделении земельного участка в поселке Зеленый бор под индивидуальное жилищное строительство в рамках реализации «Комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2017-2020 годы».

Приговором городского суда Жабагину назначено наказание в виде штрафа на сумму 3 млн 750 тысяч тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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