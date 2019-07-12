Чиновника в Арыси осудили за ущерб в 22 млн тенге

Он принял работу, которая по факту не была выполнена.

Суд Арысского района вынес решение по делу о служебном подлоге и превышении служебных полномочий, из-за которых государству был нанесен ущерб в 22 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АС РК.

Руководитель ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений города Арыси" Е. Айтбенбетов принял работу по восстановлению границ земельных участков и подготовке проекта границ административно-территориальных единиц г. Арыси, которая фактически не была выполнена.

Айтбенбетов признан виновным в преступлениях, предусмотренных статьям Уголовного кодекса РК (по ст. 361 ч. 4 и ст. 369 ч. 2 УК), и приговорен к четырем годам ограничения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе.

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