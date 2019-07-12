Генпрокурор РК: Защита прав граждан – наш главный приоритет

Итоги полугодия подвели в Генеральной прокуратуре Казахстана.

12 июля под председательством Генерального прокурора РК Гизата Нурдаулетова состоялось расширенное заседание коллегии надзорного ведомства, на котором обсуждены итоги работы за первое полугодие и определены задачи на предстоящий период. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В этом году при содействии прокуроров защищены права 2 800 работников, которым выплачена заработная плата в сумме 800 млн тенге. Снижены тарифы на электро-, и теплоэнергию. Потребителям компенсировано 30 млрд тенге. Государству возвращены 11 тысяч неиспользуемых земельных участков.

Отмечая проделанную работу, Нурдаулетов поручил региональным прокурорам направить свои силы на решение проблем, волнующих население.

- Мы обязаны жестко пресекать любые нарушения законности. Защита прав граждан – наш главный приоритет, - потребовал он.

Генпрокурор также подчеркнул, что в уголовном процессе эффективно раскрывается правозащитный потенциал органов прокуратуры.

Мерами реагирования прекращено необоснованное преследование 52 лиц. Из служебных помещений и изоляторов освобождено 414 незаконно задержанных. По инициативе прокуроров судами пересмотрены приговоры в отношении 655 граждан, улучшено положение 195 осужденных.

Декриминализация неопасных, в т.ч. экономических преступлений, введение альтернативных видов наказания, снизили карательную практику. Только четверти осужденным (3 289 из 13 622) назначены реальные сроки лишения свободы. При этом гуманизация уголовного законодательства не ухудшила криминогенную ситуацию. Уровень преступности снизился на 12%.

По итогам работы коллегии глава надзорного ведомства обозначил конкретные задачи и ключевые векторы, на которых прокуроры сосредоточат усилия в предстоящем периоде. В их числе - стратегические и программные документы, поручения Елбасы и Президента страны по обеспечению верховенства права, укреплению гарантий прав граждан, защиты интересов общества и государства.

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