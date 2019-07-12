Обновленный генплан Петропавловска разработают до конца 2019 года

Темпы строительства жилья за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12%.

Корректировка генплана Петропавловска, развитие шести микрорайонов областного центра, благоустройство города – эти три вопроса стали ключевыми на заседании градостроительного совета Петропавловска с участием акима СКО Кумара Аксакалова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

По словам первого руководителя региона, темпы строительства жилья за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 12%. В городе, помимо бюджетного строительства, развивается и частное.

Что касается корректировки генплана, который не рассматривался с 2007 года, то специалисты в первую очередь заявляют, Петропавловск должен оставаться компактным. Для этого нужно снести ветхое жилье и реорганизовать индустриальные объекты. Стоит отметить, что только в 2018 году в областном центре снесли порядка 600 старых домов, эта работа продолжается и в настоящее время. Новый генплан будет разработан к концу текущего года. Аким области идею поддержал и попросил тщательно проработать каждый пункт документа.

- Считаю абсолютно правильным, что не надо город растягивать. Это требует больших затрат на инфраструктуру, на оформление и содержание сетей. Мы и дальше будем идти по пути сноса ветхого жилья. Но, наряду с этим отмечу, город должен быть компактным не в ущерб пространству. Здесь нужно найти золотую середину, - сказал глава региона.

Обсудили на заседании дальнейшее развитие микрорайонов города. Застраивать жилыми домами и социальными объектами планируют микрорайоны "Жас Өркен", в границах улиц Уалиханова – пр. Шажимбаева – Назарбаева - Мусрепова, "Юбилейный", "Береке", "Шығыс" и "Копай". Современные жилые высотки, поликлиники, детские сады, школы, спортивные площадки, скверы и многое другое должны украсить эти районы в ближайшие годы. Отдельное внимание плану развития микрорайона "Копай".

- Мы в прошлом году запланировали подведение коммуникаций к микрорайону "Копай". Мы через весь город тянем сети, чтобы развивать этот район. Застраивать его нужно комплексно. Проектировщики должны постараться, чтобы был концепт. Вот тогда он станет интересен для людей, - отметил Кумар Аксакалов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!