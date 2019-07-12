Зеленский заключил пари с мэром Днепра на отставку

Спор касается моста, проверить качество ремонта которого президент Украины собирается, проехав на КамАЗе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Спор касается сдачи после ремонта в эксплуатацию моста, пишет Лайф.

В случае если 14 сентября не состоится торжественное открытие Нового моста, Филатов должен уйти в отставку. По словам главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, президент намерен лично протестировать качество ремонта, проехав по мосту на КамАЗе.

Ремонт Нового моста начался в марте 2017 года и должен был закончиться в декабре 2017 года.

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