Зеленский заключил пари с мэром Днепра на отставку
Спор касается моста, проверить качество ремонта которого президент Украины собирается, проехав на КамАЗе.
Фото : ua.news12 июля 2019, 19:59
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Спор касается сдачи после ремонта в эксплуатацию моста, пишет Лайф.
В случае если 14 сентября не состоится торжественное открытие Нового моста, Филатов должен уйти в отставку. По словам главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, президент намерен лично протестировать качество ремонта, проехав по мосту на КамАЗе.
Ремонт Нового моста начался в марте 2017 года и должен был закончиться в декабре 2017 года.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4977517-c2e9c0883905db749bf5d43d91acd9f7
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...