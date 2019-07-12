Сменился посол Казахстана в ЮАР
Ранее эту должность занимал Талгат Калиев.
Фото : МИД РК12 июля 2019, 20:24
12 июля указом Президента Казахстана сменился Черзвычайный и Полномочный посол Казахстана в Южно-Африканской Республике, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Указом Главы государства Калиев Талгат Габдуллович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.
Указом Главы государства Тумыш Канат Кобыландыулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.
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