Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Президент США Дональд Трамп заявил, что был свидетелем смерти американского актера Арнольда Шварценеггера, сообщил в Twitter журналист Хантер Уокер. Об этом пишет РИА Новости.

По словам корреспондента, глава государства произнес соответствующую фразу во время саммита в Белом доме.

“Arnold Schwarzenegger ... You know what? He died ... I was there.” - President Donald J. Trump — Arnold Schwarzenegger is, in fact, alive