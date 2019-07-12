Экономика простых вещей успешно применяется в ЗКО

В Западно-Казахстанской области предприниматели все активнее начинают пользоваться возможностями проекта Экономики простых вещей.

В Западно-Казахстанской области предприниматели все активнее начинают пользоваться возможностями проекта Экономики простых вещей. На сегодняшний день на рассмотрении в Региональной палате предпринимателей "Атамекен", координатора данной программы, находятся уже 77 проектов на общую сумму 86,8 миллиарда тенге, сообщает служба по связям с общественностью Западно-Казахстанской области.

– Из 77 проектов банками второго уровня одобрены 6 проектов на сумму 221 миллион тенге. Среди них, ИП "Исаев Х.Х." по закупу оборудования для изготовления теста и складированию выпускаемой продукции, ИП "Ружейников" по производству кухонной мебели, ТОО "Полиграфсервис" по производству бумажной и картонной тары, КХ "Мулдагалиева Гульмира Сериковна" по производству кумыса. На стадии рассмотрения еще 4 проекта на сумму 248 миллионов тенге. По остальным проектам еще идет сбор пакета необходимых документов, консультирование предпринимателей. Мы активно агитируем предпринимателей принять участие в данном проекте, проводим разъяснительные работы с населением, дни открытых дверей, – говорит руководитель отдела государственных услуг областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Исатай Бахтыгереев.

12 июля в День открытых дверей, в котором приняли участие представители банков второго уровня, областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, РПП "Атамекен", Фонда развития предпринимательства "Даму", АО СПК "Орал", "КазАгроФинанс", "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства", АО "Агро Кредитная Корпорация", "КазАгроГарант", были проконсультированы свыше 50 предпринимателей.

– Я только начинаю свой бизнес по оказанию услуг населению. Открыла салон красоты, теперь хотелось бы расширить свои возможности, поэтому пришла проконсультироваться у специалистов по поводу кредитных программ для предпринимателей. У меня практически составлен бизнес-план и определена конкретная сумма для расширения бизнеса. Представитель фонда "Даму" предложил мне принять участие в программе "Енбек" для начинающих предпринимателей и Экономике простых вещей. Полностью расписал мне – какова будет сумма кредита, процентные ставки, субсидии от "Даму", гарантия поддержки залогового обеспечения и т.д., – отметила начинающий предприниматель Сауле.

Заинтересованность в участии и реализации программы Экономики простых вещей выразили предприятия стройиндустрии, производители мебельной и пищевой промышленности. Специалистами ведутся работы по разъяснению механизма кредитования, создан проектный офис "Экономика простых вещей", в состав которого вошли представители МИО, АО ФРП "Даму" и предпринимательского сообщества. Офис осуществляет сопровождение бизнес-проектов от стадии разработки бизнес-плана до финансирования, ведется постоянный мониторинг проектов.

– Мы взяли кредит на расширение линейки выпускаемой продукции. В частности, будем закупать оборудование по производству бумажных стаканчиков. Такого производства в ближайших регионах нет. У нас уже есть договоренность с местными компаниями на поставку товара, дальше будем выходить на рынок соседних регионов Казахстана и России. Планируем выпускать не менее 500 тысяч стаканчиков в месяц. Недавно мы получили одобрение в банке на получение финансовых средств, в ближайшее время закупим оборудование и в сентябре уже начнем выпускать продукцию, – рассказала участник программы Экономика простых вещей, заместитель директора ТОО "Полиграфсервис" Александра Усова.

Напомним, условиями программы предусмотрен механизм кредитования заемщиков по ставке не более 15%, из которых 6% будут оплачиваться субъектом частного предпринимательства, а разница субсидироваться государством, со сроком погашения до 7 лет, 50/50 на цели инвестирования и пополнения оборотных средств. Допускается пополнение оборотных средств на возобновляемой основе. Для этих целей Национальным Банком Республики Казахстан за счет собственных средств и средств, находящихся в его управлении, направлены банкам второго уровня 600 миллиардов тенге. Обязательным условием в рамках программы Экономика простых вещей является выпуск предпринимателем товара, согласно прилагаемого к постановлению перечня продуктов, товаров и услуг.

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