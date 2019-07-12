Четыре тысячи сотрудников примет в свои ряды МВД РК

Участковые инспекторы предложили министру ряд изменений.

Отменить процедуру примирения за бытовое насилие предлагают в министерстве внутренних дел. Такая мера не дает воспитательного эффекта, и после освобождения поведение семейного тирана не меняется. Внести в закон эти и другие изменения министру внутренних дел предложили участковые инспекторы, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Около 4 тысяч сотрудников готово принять в свои ряды министерство внутренних дел Казахстана. Стать стражами порядка смогут казахстанцы с высшим юридическим образованием. Но прежде чем приступить к своим обязанностям, новоиспеченным полицейским предстоит пройти курсы подготовки, от 3 до 6 месяцев, в зависимости от выбранного ими направления.

Ерлан Тургумбаев - министр внутренних дел РК:

- Во-первых, это конкуренция нашим вузам и посыл к тому, чтобы мы готовили лучше. Во-вторых, мы все равно оставим одну академию, которая будет специализироваться на бакалавриате, именно на обучении и подготовке специализированных профессий, это – следователи и криминалисты. Это будет на базе Карагандинской школы, потому что следственной школы в Казахстане нет.

Еще одна проблема – это семейное насилие. Сегодня, большая часть преступников освобождается по примирению сторон.

Максат Байболов - председатель комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК:

- Сейчас мы вопрос поднимаем Верховным судом для того, чтобы процедуру примирения отменили, именно по бытовому насилию. То есть жертвы, когда уже насильник возвращается в семью и после этого, на практике встречается, когда жертва идет на примирение. То есть вся работа, которую вы проводили, идет насмарку.

Участковых могут освободить и от обязанности направлять на принудительное лечение больных. Трудоемкий процесс, который у стражей порядка занимает порой несколько месяцев, планируют передать в ведение министерства здравоохранения.

Максат Байболов - председатель комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК:

- Приходится порой справки медицинские собирать с медучреждений, даже за свой счет, были такие даже факты. Простаивать в очередях в поликлиниках.

Задать вопросы и рассказать о проблемах лично министру МВД смогли лучшие, по мнению казахстанцев, участковые. Все предложения и замечания глава ведомства Ерлан Тругумбаев взял на карандаш. И заявил, что с 1 июля заработная плата участковых инспекторов вырастет на 20%. К тому же появится компенсация за аренду жилья от 70 до 150 тысяч тенге.

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