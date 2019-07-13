Двойное сальто автомобиля в Омске попало на видео
Машина на выезде с парковки на большой скорости задевает бордюр, после чего подлетает.
Фото : кадр из видео13 июля 2019, 06:01
Двойное сальто, сделанное автомобилем в Омске на парковке одного из местных торговых центров, попало на видео, передает РИА Новости.
На кадрах видно, как машина на выезде с парковки на большой скорости задевает бордюр, после чего подлетает, делая несколько оборотов вокруг своей оси.
Как сообщил агентству представитель регионального УМВД, полиция устанавливает местонахождение водителя.
- Сообщение о наезде на препятствие поступило 11 июля около 05.20. Водитель скрылся с места происшествия, - рассказал собеседник агентства.
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