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В российском оздоровительном лагере массово отравились дети

19 детей были госпитализированы, еще девять с подозрением на заболевание остались в лагере.

Фото : pixabay13 июля 2019, 07:18

В оздоровительном лагере под Владивостоком отравились 28 детей, передает Lenta.ru.

Инцидент произошел в детском лагере "Юнга". Сейчас лагерь закрыт. 19 детей были госпитализированы, еще девять с подозрением на заболевание остались в лагере.

В рамках доследственной проверки будет дана оценка несоблюдению санитарно-эпидемиологических правил. Также по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Представитель СК рассказал агентству ТАСС, что точный диагноз у детей 12-14 лет не установлен.

9 июля в оздоровительном лагере "Юный рыбак" в Приморье отравились 67 детей. Все несовершеннолетние в возрасте от семи до 14 лет госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", все они уже выписаны из больницы.

Ранее 13 июля сообщалось, что в летнем лагере в Одесской области Украины отравились 50 детей. Также признаки пищевой интоксикации были обнаружены у двоих взрослых. Всех пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.


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