Начато строительство двух новых проектов по газификации сел в Костанайской области
Работа по газификации Костанайской области ведется в рамках меморандума с АО "НК КазМунайГаз" и АО "КазТрансГаз".
Начато строительство двух новых проектов по газификации сел в Костанайской области. Об этом на очередном заседании политического клуба "Сарапшы" сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Данияр Бабенов, передаёт Zakon.kz.
Это строительство газопровода высокого давления в направлении Камысты-Алтынсарино с подключением сел Адаевка и Бестобе и подводящего газопровода от АГРС Аулиеколя до села Кушмурун с подключением села Черниговка.
Также в текущем году начата разработка проектно-сметной документации по строительству газораспределительных сетей в поселке Тобол Тарановского района отметил спикер. На эти цели из областного бюджета выделено - 23 млн 470 тыс тенге.
Стоит отметить, что работа по газификации Костанайской области ведется в рамках меморандума с АО "НК КазМунайГаз" и АО "КазТрансГаз".
Сумма меморандума составила более 13 млрд тенге. В результате его реализации будет газифицировано девять новых населенных пунктов области это Аулиеколь, Аманкарагай, посёлок Качар города Рудного, поселок Октябрьский Лисаковска, села Ворошилова, Тогузак, Антоновка,Алчановка Денисовского района, село Федоровка. Таким образом охват газифицированных населённых пунктов будет увеличен с 62 до 71 единиц и предоставит доступ к центральному газоснабжению дополнительно около 49 тыс человек или увеличится с 56,9% до 63,2%.
В данный момент из девяти населенных пунктов газ подан в восемь.
В 2019 году из бюджета на реализацию проектов газификации выделено 2,648 млрд тенге.
В текущем году будет реализовано еще три новых проекта в селе Некрасовка и не газифицированной части села Перелески Денисовского района, а также в Силантьевке Алтынсаринского района.
Также на заседании клуба было изложен ход обеспечения населения централизованным водоснабжением и водоотведением.
Если в регионе все восемь городских населенных пункта имеют централизованное водоснабжение, то из 548 сел лишь 172 обеспечены ею.
- Остальные 376 сел пользуются водой из децентрализованных источников водоснабжения (колодцы, скважины) и привозной водой, что составляет 40,9% сельского населения, чтобы обеспечить их качественной питьевой водой потребуется около 95,8 млрдтенге, - уточнил Данияр Бабенов.
Централизованное водоотведение имеют 15 населенных пунктов, из них семь сельских и восемь городских.
Стоит отметить, что с 2016 по 2018 годы по программе "Развитие регионов до 2020 года" на реализацию 30 проектов водоснабжения были выделены бюджетные средства в сумме 12,1 млрд тенге, а на реализацию пяти объектов городского и сельского водоотведения - 1,2 млрд тенге.
По программе "Нұрлы-жол" с 2016 по 2018 годы на реализацию 13 объектов водоснабжения и водоотведения выделены средства в сумме 8,4 млрд тенге из них по водоснабжению 5,4 млрд тенге, водоотведению 3 млрд тенге.
С целью обеспечения качественной питьевой водой и качественным водоотведением в области реализуется программа "Развитие регионов до 2020 года", в рамках которой в текущем году на реализацию 31 проекта водоснабжения и водоотведения выделено 10 млрд 400 млн тенге.
В целом, реализация новых проектов к 2021 году по сельскому водоснабжению позволит впервые подключить к централизованной системе водоснабжения 19 сел и улучшить водоснабжение в 11 селах, также по городам Костанай, Аркалык будет реконструированы сети водоснабжения, в городах Костанай и Лисаковск канализационные коллектора.
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