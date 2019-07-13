Работа по газификации Костанайской области ведется в рамках меморандума с АО "НК КазМунайГаз" и АО "КазТрансГаз".

Начато строительство двух новых проектов по газификации сел в Костанайской области. Об этом на очередном заседании политического клуба "Сарапшы" сообщил заместитель руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Данияр Бабенов, передаёт Zakon.kz.

Это строительство газопровода высокого давления в направлении Камысты-Алтынсарино с подключением сел Адаевка и Бестобе и подводящего газопровода от АГРС​ Аулиеколя до села Кушмурун с подключением села Черниговка.

Также в текущем году начата разработка проектно-сметной документации по строительству газораспределительных сетей в поселке Тобол Тарановского района отметил спикер. На эти цели из областного бюджета выделено - 23 млн 470 тыс тенге.

Стоит отметить, что работа по газификации Костанайской области ведется в рамках меморандума с АО "НК КазМунайГаз" и АО "КазТрансГаз".

Сумма меморандума составила более 13 млрд тенге. В результате его реализации будет газифицировано девять новых населенных пунктов области это​ Аулиеколь,​ Аманкарагай, посёлок Качар города Рудного, поселок Октябрьский​ Лисаковска, села Ворошилова, Тогузак, Антоновка,Алчановка Денисовского района,​ село Федоровка. Таким образом охват газифицированных населённых пунктов будет увеличен с 62 до 71 единиц и предоставит доступ к центральному газоснабжению дополнительно около 49 тыс человек или увеличится с 56,9% до 63,2%.​

В данный момент из девяти населенных пунктов газ подан в восемь.

В 2019 году из бюджета на реализацию проектов газификации выделено 2,648 млрд тенге.

В текущем году будет реализовано еще три новых проекта в селе Некрасовка и не газифицированной части села Перелески Денисовского района, а также в Силантьевке Алтынсаринского района.

Также на заседании клуба было изложен ход обеспечения населения централизованным водоснабжением и водоотведением.

Если в регионе все восемь городских населенных пункта имеют централизованное водоснабжение, то из 548 сел лишь 172 обеспечены ею.

- Остальные 376 сел​ пользуются водой из децентрализованных источников водоснабжения (колодцы, скважины) и привозной водой, что составляет 40,9% сельского населения, чтобы обеспечить их качественной питьевой водой потребуется около 95,8 млрдтенге, - уточнил Данияр Бабенов.

Централизованное водоотведение имеют 15 населенных пунктов, из них​ семь сельских и восемь городских.

Стоит отметить, что с 2016 по 2018 годы по программе "Развитие регионов до 2020 года" на реализацию 30 проектов водоснабжения были выделены бюджетные средства в сумме​ 12,1 млрд тенге, а на реализацию пяти объектов городского и сельского водоотведения - 1,2 млрд тенге.

По программе "Нұрлы-жол" с 2016 по 2018 годы на реализацию 13 объектов водоснабжения и водоотведения выделены средства в сумме 8,4 млрд тенге из них по водоснабжению 5,4 млрд тенге, водоотведению 3 млрд тенге.

С целью обеспечения качественной питьевой водой и качественным водоотведением в области реализуется программа "Развитие регионов до 2020 года", в рамках которой в текущем году на реализацию 31 проекта водоснабжения​ и водоотведения выделено 10​ млрд 400 млн тенге.

В целом, реализация новых проектов к 2021 году по сельскому водоснабжению позволит впервые подключить к централизованной системе водоснабжения 19 сел​ и улучшить водоснабжение в 11 селах, также по городам Костанай, Аркалык будет реконструированы сети водоснабжения, в городах Костанай и Лисаковск канализационные коллектора.

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