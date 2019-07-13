Жара сохраняется в Казахстане 13 июля

Дожди с грозами ожидаются лишь на западе и востоке страны.

На большую часть республики оказывает влияние антициклон, где сохраняется погода без осадков. Лишь на западе и востоке Казахстана будут проходить атмосферные фронты, связи с чем местами пройдут дожди с грозами и усиление ветра, на крайнем западе местами ожидается шквал, град, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с с пыльней бурей. В Западно-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Карагандинской, днем в Мангистауской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, местами в Северо-Казахстанской областях ожидается сильная жара. В Кызылординской, Актюбинской, местами Костанайской, Карагандинской областях ожидается очень сильная жара.

В Кызылординской, Алматинской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 31°, преимущественно ясно.

Погода в Нур-Султане днем 25°, ясно.

Прогноз погоды на 13 июля.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!