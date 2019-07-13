Мальчика ударило током на игровой площадке в Нур-Султане

Свидетели рассказали, что после удара током мальчик пережил клиническую смерть, но приехавшие врачи смогли спасти ребенка.

В департаменте полиции столицы высказались об инциденте на детской площадке, в результате которого 13-летний ребенок оказался в больнице, передает NewTimes.kz.

- 12 июля около 18.00 часов в городскую детскую больницу был доставлен и с различными травмами госпитализирован несовершеннолетний. 13-летний мальчик получил телесные повреждения на игровой площадке (футбольное поле) по улице Конституции. Обстоятельства инцидента выясняются. По данному факту проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы, по результатом которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в полиции.

По словам очевидцев, он задел линию электропередач, которая проходила поверх ограждения. Получив удар током, мальчик упал и потерял сознание. Свидетели ЧП рассказали, что после удара током мальчик пережил клиническую смерть, но приехавшие врачи смогли спасти ребенка.

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