Пенсионеру из Павлодара "сняли порчу" за 848 тысяч тенге
За полгода на территории области зарегистрировано 515 фактов мошенничеств.
Пенсионер из Павлодара стал жертвой мошенников, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП Павлодарской области.
89-летний мужчина обратился в полицию 12 июля. По его словам 9 июля около 10:00 в одном из частных домов неизвестная завладела 848 тысячами тенге.
- Со слов дедушки, у него болела шея. Увидев по телевизору объявление "Сниму порчу", позвонил по указанному в нем телефону. Женский голос на другом конце телефона узнала причину и сообщила, что необходимо подойти по адресу. Приехав по указанному адресу, дедушку встретили женщины по имени Галина и Мария, которые стали рассказывать и показывать фотографии якобы излечившихся людей. В ходе разговора, Мария сообщила, что для излечения и снятия порчи необходимы жидкое мыло, соль, замок и денежные средства. На следующий день, указанные вещи и деньги в сумме 848 тысяч тенге были принесены, заговорены лекарем, - сообщили подробности полицейские.
Пенсионер через некоторое время опомнился, шея так и не перестала болеть.
В этот же день 52-летняя павлодарка обратилась в полицию с жалобой на 28-летнего жителя Аксу, который еще 6 июня путем обмана завладел 140 тысячами тенге.
В обоих случаях, по фактам мошенничества ведется досудебное расследование. Полицейскими проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемых лиц.
За полгода на территории области зарегистрировано 515 фактов мошенничеств.
В полиции рекомендовали жителям быть предельно бдительными и осторожными. Если вы стали жертвой мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону дежурной части 8 (7182) 39-12-41 или 102.
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