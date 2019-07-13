Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "теракт".
Фото : Facebook13 июля 2019, 12:13
Здание телеканала "112 Украина" обстреляли из гранатомета, передает Life.
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "теракт". Обстрел совершили двое неизвестных.
Ранее телеканалу пригрозили уголовным делом о госизмене за показ фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".
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