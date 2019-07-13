Здание украинского телеканала обстреляли из гранатомета

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "теракт".

Здание телеканала "112 Украина" обстреляли из гранатомета, передает Life.

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "теракт". Обстрел совершили двое неизвестных.

Ранее телеканалу пригрозили уголовным делом о госизмене за показ фильма американского режиссёра Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!