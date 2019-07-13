Свадебный Hummer столкнулся со скорой в Костанае

Медики везли пациента в предынфарктном состоянии.

В Костанае произошло ДТП с участием свадебного Hummer и скорой помощью. Об этом пишет "Алау", передает Zakon.kz.

Авария случилась сегодня на перекрестке улиц Баймагамбетова-Тауельсыздык.

По данным пресс-службы областного управления здравоохранения, бригада скорой помощи выполняла выезд по второй категории сложности. Медики везли пациента в предынфарктном состоянии. Спецавто ехало с включенными маяками и сигналами. Однако свадебный Hummer выехал на перекресток, из-за чего и произошло столкновение.

Пациент в предынфарктном состоянии получил ушибленную рану головы, его доставили в больницу. Фельдшер и водитель находятся в травмпункте с ушибами и подозрениями на переломы. Также пострадала супруга пациента. У нее ушибленная рана голени.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!