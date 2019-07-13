195-летний юбилей отмечает Кокшетау

В рамках празднования 195-летия в Кокшетау запланирован ряд широкомасштабных мероприятий.

Административный центр Акмолинской области - Кокшетау отмечает свой юбилей, передает Zakon.kz.

В рамках празднования 195-летия в Кокшетау запланирован ряд широкомасштабных мероприятий, в числе которых открытие объектов cоциальной и промышленной сферы, вручение ключей, "Құрақ көрпе fest" - фестиваль по вышиванию одеяла, сшитого из разноцветных кусочков материи длинною 16 км, который будет внесен в Книгу рекордов Гиннесса "Құрақ көрпе Fest", челленджи "195 пожеланий любимому городу" от работников предприятий и организаций города и многое другое, сообщает управление внутренней политики.

Первым объектом, который посетил аким области Ермек Маржикпаев стал новый цех по производству мелкой мешкотары компании ТОО "Кокше CITY", являющийся дочерней компанией ТОО "Новопэк" - компании - лидера на рынке полимерной упаковки.

- Компания активный участник государственных программ развития бизнеса по линии Дорожной карты бизнеса-2020, продвижения обработанного экспорта. Руководство компании уделяет социальным вопросам и созданию условий для сотрудников. Завершается строительство общежития квартирного типа на 600 мест. В планах - строительство детского сада в рамках механизма государственно - частного партнерства. Значительным толчком для роста компании стал выход на рынок Российской Федерации. На данном рынке казахстанский бренд "Новопэк" уже хорошо знают, - отметил Ермек Маржикпаев, ознакомившись с работой цеха.

Предприятие, созданное в 2017 году, в этом году вышло на полную мощность и ежемесячно выпускает 175 тысяч кг продукции которая экспортируется в Российскую Федерацию и Киргизстан.

Сегодня также свои двери открыл новый детский сад "Zerek" на 280 мест с государственным языком воспитания и обучения. В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей: это музыкальный и спортивные залы, интерактивный скалодром, интерактивная песочница, сенсорные дисплеи Alio, робокласс, сенсорная комната, зал хореографии. Приоритетными направлениями образовательной системы детского сада является повышение качества образования и воспитания через активное внедрение в воспитательно-образовательный процесс новых информационных технологий.

Празднование юбилея города продолжилось торжественным мероприятием "Арқаның кербез сұлу Көкшетауым" и ярмаркой-выставкой "Ақмола өнімдері" с участием 150 производителей.

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