Открытость, прозрачность, сервисная модель. В МВД обсудили поручения Токаева

Руководителям служб центрального аппарата министерства и региональных департаментов даны конкретные поручения.

В МВД прошло расширенное заседание Коллегии где рассмотрены итоги деятельности органов внутренних дел за первое полугодие и задачи на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Обсуждена профилактика правонарушений и преступлений, работа следствия и дознания, уголовно-исполнительной системы, гражданской защиты населения, а также дисциплины, законности и противодействия коррупции в органах внутренних дел.

- Руководством страны уделяется особое внимание деятельности органов внутренних дел. Определены серьёзные задачи на ближайшую перспективу. Поэтому сегодня мы предметно остановимся на каждом поручении Президента и заслушаем руководителей регионов по реализации поставленных задач, - подчеркнул на Коллегии министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Министром отмечены основные задачи по реализации поручений Главы государства - профилактике правонарушений, в том числе подростковой преступности, противодействию кражам, борьбе с наркопреступностью, в т.ч. с оборотом наркотиков через Интернет, обеспечение дорожной безопасности, защиты населения от стихийных бедствий и предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Ерлан Тургумбаев обратил внимание на важность новых форматов работы с населением, улучшения взаимодействия с обществом, открытость и прозрачность полиции, а также переход на сервисную модель.

Рассмотрена работа полицейских фронт-офисов, поручено обеспечить их регулярное посещение руководством департаментов, а так же размещение пунктов акции "Приемная на дороге" с охватом на самозанятую часть общества.

Особое внимание обращено на противодействие коррупции, обеспечение дисциплины и законности, соблюдение норм служебной этики сотрудниками органов внутренних дел.

По итогам заседания руководителям служб центрального аппарата министерства и региональных департаментов даны конкретные поручения по рассмотренным вопросам.

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