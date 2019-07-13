Небитый казахстанский боксер одержал десятую победу
Он выиграл досрочно.
Фото : Univision Deportes13 июля 2019, 14:12
24-летний казахстанский полулегковес Муса Турсынгалиев одержал досрочную победу над панамцем Рикардо Нуньесом, сообщает Vesti.kz.
Поединок был запланирован на восемь раундов, но был остановлен в шестом из-за осечки Нуньеса. В итоге Турсынгалиев выграл после подсчета очков.
Для идущего без поражений Турсынгалиева эта был десятый бой в профи и седьмая досрочная победа.
Бой прошел в рамках вечера бокса в Голливуде (штат Флорида, США). Также в этом шоу досрочную победу одержал казахстанский супертяж Иван Дычко.
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