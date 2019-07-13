В Талдыкоргане началась выставка современного искусства

Это первый региональный проект такого масштаба в Казахстане.

Сегодня в Выставочном центре города Талдыкорган состоялось открытие выставки под названием "Истории Великой степи", транслирующей произведения известных в стране и за рубежом художников современного искусства Казахстана, передает Zakon.kz.

Мероприятие было организовано акиматом Алматинской области в рамках реализации статьи Первого Президента "Семь граней Великой степи".

На выставке представлено более 100 работ 12-ти художников. Это такие именитые таланты, основоположники современного искусства, как Алмагуль Менлибаева, Сауле Сулейменова, Рашид Нурекеев, Асхат Ахмедьяров, Сауле Дюсенбина, Алибай Бапанов, Молдакул Нарымбетов, Виталий Симаков, Саид Атабеков, Смаил Баялиев, Арыстанбек Шалбаев. Вместе с ними прибыли куратор, доктор наук, искусствовед Юлия Сорокина и международный куратор -Лиза Ахмади.

Отметим, это первый региональный проект такого масштаба в Казахстане. На данный момент, Талдыкорган – это третий город, который посетила плеяда художников. В планах у инициаторов "передвижной выставки" посетить остальные регионы Казахстана.

- Идея выставки вдохновлена статьей "Семь граней Великой степи". В чем особенность мироощущения народов, веками живущих в аридной зоне, в центре Евразийского материка? Чем отличается азиатское "ощущение континента" от европейского "ощущения моря"? Какие ценности привнёс народ-всадник в копилку человеческой культуры? Современное искусство Казахстана развивается "здесь и сейчас", но вовлекает в свою орбиту как дела давно минувших дней, легенды, традиции, трагедии прошлого, так и научные открытия археологов, историков, биологов и технические разработки инженеров, экономистов и социологов. Так формируется современный культурный код нации, существуя между прошлым и будущим, между лесистым севером и гористым югом, создавая особую культурную экосистему Великой степи, способствуя взаимодействию азиатской и европейской культур. Этот культурный код подразумевает в своей статье Нурсултан Назарбаев, говоря о "Пространстве и времени национальной истории" и подчёркивая необходимость модернизации исторического сознания. Каждый художник, участвующий в выставке, расскажет свою историю, перенося ее в контекст современности и актуализируя с помощью новых техник, практик и материалов мирового искусства. Современное искусство Казахстана – своеобразный феномен, признанный на самых престижных мировых площадках – музеях, галереях, биеннале – теперь возвращается в родные в степи,- поделилась организатор мероприятия, Динара Амангельдина.

К примеру, работа Саида Атабекова. Здесь можно увидеть подобие арки из "бесіков" (колыбели)

По легенде существует некая узкая скала. И если пройти вдоль нее, то девушкам, которые давно хотят свое потомство, Вселенная дарит счастье стать матерью.

Далее, зрители смогут увидеть "Подушки" от Сауле Дюсенбиной. Это множество воздушных подушек, на которых изображены батыры, животные. Зефирная экспозиция, вытянутая с самого потолка до пола, повествует о такой проблеме, как гибель животных.

Вытянутые вдоль в несколько рядов казаны в форме глаз символизирует волнение и заботу наших бабушек. Худохник А. Ахмедияров с работой "Әженің көзі" (Глаза бабушки) выражает, таким образом, теплоту в памяти и воспоминание о поездках в аул к бабушкам.

- Посыл выставки - "Стань ближе к искусству!" Люди оставьте свои гаджеты и обогащайтесь духовно. Вы можете согласиться или не согласиться с художниками. Но вы получите эмоции и что-то узнаете о себе, - продолжила организатор.

К слову, насладиться миром современного и искусства вы можете до 13 августа. Кроме выставки, здесь будут проводить мастер классы, лекции. Вход свободный.

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