Опасные самокатчики, нелепые смерти, похищение, убийства - все о происшествиях недели

Неделя в Казахстане была горячей не только в смысле температурного фона.

Уходящая неделя в плане резонансных происшествий оказалась весьма насыщенной. Некоторые из них имеют глубокую подоплеку и, поидее, должны заставить законотворцев задуматься над внесением изменений в ряд документов. Например, в Правила дорожного движения.

Zakon.kz предлагает традиционные итоги недели по происшествиям в стране. И, раз речь выше зашла о ПДД, начнем со случая на дороге, произошедшего в Алматы. Это конфликт между мужчиной с электросамокатом и водителем пассажирского автобуса. Фабулу, наверняка, знают все. Напомним с помощью видео ниже.

Мнения по этому происшествию разделились. Кто-то признал виновным самокатчика: мол, ему надо было пропустить автобус, и уже тем более, не затевать драку. Кто-то встал на его защиту, апеллируя наглостью алматинских водителей автобусов и правилами движения. А их, в том числе права/обязанности электросамокатчков, напомнили в КАП МВД после этого случая.

Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, в том числе приравниваемых к ним электросамокатов, установлены в разделе 24 ПДД. В соответствии с данным разделом, велосипеды, мопеды (электросамокаты, которые к ним приравнены ) двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. В случае их отсутствия — по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд. Ездить по пешеходному переходу водителям мопедов (электросамокатов) и велосипедов запрещается.

Однако известный юрист Жангельды Сулейманов с такой трактовкой ПДД не согласился.

МВД пишет, что согласно закону электросамокаты приравнены к мопедам, но МВД не имеет право разъяснять законы. Так что, это никакой не официальный комментарий, а просто мнение МВД, и к тому же ошибочное. МВД пишет, что согласно п. 24 Правил о дорожном движении электросамокаты имеют право двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств. Но само понятие такой полосы незаконно, потому что не предусмотрено Законом о дорожном движении. В законе о дорожном движении нет ни слова о полосах для маршрутных средствах, а говорится о отдельно выделенном пути, по которому может двигаться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО общественный транспорт. То есть, закон не предусматривает движение по таким путям для электросамокатов, мопедов, велосипедов.

Это лишь небольшая выкладка из позиции юриста. Но она указывает на необходимость конкретизации в законе о дорожном движении ряда понятий. А также на необходимость внесения изменений в ПДД, с целью устранения выявленных противоречий, и чтобы ни МВД ни юристам больше не пришлось рассуждать на тему, у кого какие права на дороге: человек открыл ПДД, нашел нужный пункт, и разрешил все свои вопросы.

Ну а пока известно, что в отношении самокатчика за нападение на водителя завели уголовное дело. В полиции также выяснили, что ранее он проехал на красный сигнал светофора. И теперь интересно, по какой же статье его накажут: как водителя ТС или как пешехода...

От этого же юриста стало известно еще об одном инциденте с электросамокатом: его водитель сбил девушку, которая от удара отлетела на несколько метров. Произошло это 11 июля. Самокатчик ехал по велосипедной дорожке, а мама с дочкой вышли из такси около въезда во двор перед шлагбаумом. Въезд во двор пересекает велосипедную дорожку, но линия пунктирная. И вот когда девушка пересекала дорожку в сторону двора, ее сбил самокат. И снова, полиции предстоит дать правовую оценку произошедшему.

Продолжим тему алматинских дорог. Еще одно резонансное событие "всплыло" на этой неделе. Грузовик протащил джип перед собой. Произошло это в июне, но ролик очевидца появился недавно. А затем появилось и видео, снятое водителем грузовика. Матом там выражаются все: и оба водителя, и спутница владельца джипа. Как выяснилось, конфликту между водителями предшествовала "битва" за дорогу. Не поделив ее, мужчины, управлявшие грузовиком марки Howo и автомашиной марки Nissan Patrol, принялись выяснять отношения между собой. В какой-то момент водитель грузовика подпер внедорожник и стал его таранить. А в последнем в это время были дети. Поэтому можно представить состояние их родителей. В итоге ответственность понесет водитель грузовика. И здесь, опять же, правовой вопрос: мог ли вообще водитель Howo там ехать?

После всех этих событий психологи даже порассуждали на тему причин агрессивности алматинских водителей.

Продолжаем тему дорог. Теперь вспомним ЧП с трагическим исходом. Их по стране было несколько, но наибольший резонанс вызвали два - в Алматинской области.

Первое произошло в ночь на 10 июля на Капчагайской трассе. Toyota Previa двигалась в Алматы.

На 37 километре у машины спустило колесо. Водитель поставил машину на аварийные сигналы, выставил соответствующий знак, включил фары и отправился менять колесо. А спустя некоторое время в минивен влетел "КамАЗ", вскрыв его, как консервную банку. В итоге двое погибли: 48-летняя женщина и 9-летний ребенок, пострадали шестеро.

Следующая смерть в ДТП особенно нелепа. В пос. Туймебаева женщина на велосипеде ехала по тротуару, затем выехала на обочину, чтобы объехать пешеходов. На гравии не справилась с управлением и упала под проезжавший мимо грузовик. Голова несчастной попала под задние колеса.

От случайных смертей перейдем к убийству. Произошло оно в Костанайской области. Подозреваемый - не простой человек. Он чемпион мира по боксу - Аслан Муканов.

фото: vesti.kz

В марте 31-летний боксер завоевал титул чемпиона мира по версии National Boxing Association, нокаутировав в первом раунде венесуэльца Стивена Монтерроса. А 11 июля уже в Костанайской области его задержали по подозрению в убийстве родственника. Что послужило причиной конфликта и нападения с ножом, полиция выясняет.

И еще одна смерть человека. В Кызылординской области при странных обстоятельствах умер мужчина.

43-летний мужчина погиб в момент задержания полицейскими. Очевидец отправила видео в соцсети. За кадром она утверждает, что несчастного убили сотрудники. Однако в полиции это опровергли.

- 10 июля 2019 года 43-летний житель Кызылорды в ночное время в состоянии алкогольного опьянения управлял автотранспортом. На законные требования сотрудников полиции он оказал сопротивление. При сопровождении его в служебную машину он неожиданно потерял сознание. Полицейские немедленно вызвали скорую помощь, но до ее приезда он скончался, - сообщили там. Сейчас дело расследуют в прокуратуре.

Следующая смерть. В этот раз жертвой стал полицейский.

В Шуском районе Жамбылской области был обнаружен обгоревший труп инспектора местной полицейской службы Кордайского РОП Багдата Мамилеева, с ножевым ранением в сердце. В десяти метрах от тела нашли пакет с его удостоверением личности, служебным удостоверением, сотовым телефоном и зарядным устройством, небольшой суммой денег, джинсами, двумя футболками, майкой и сменой белья. Стало известно, что погибший был на больничном с 16 мая из-за операции. Дело по статье "Убийство" находится на контроле МВД.

фото: otyrar.kz

И еще одна скандальная новость с участием полиции. Алматинка в соцсетях пожаловалась на полицейских, которые ночью остановили ее за нарушение ПДД - не включила поворотник при совершении соответствующего маневра. С нарушением она согласилась, но вместо быстрого оформления протокола, предпочла запереться в машине в ожидании сестры, которую вызвала на помощь. В итоге был устроен скандал. Свое поведение женщина оправдала усталостью и страхом. Однако пользователи соцсетей, по большей части, встали на сторону полиции. Там, кстати, дали свой комментарий:

- С первых же минут женщина повела себя неадекватно, чем и вызвала еще большие подозрения. Она отказывалась подчиняться законным требованиям полиции. По видео видно, что она не предъявила документы, не открыла окна и двери. Воспрепятствовала законным действиям, оскорбила полицейских находившихся при исполнении. Более того вызвала возмущения у местных жителей в ночное время суток.

Сейчас действиям автоледи дается правовая оценка.

Не обошлось на этой неделе без ЧП с детьми. К счастью, все разрешилось благополучно. Инцидент произошел в Таразе. Из родильного дома был украден младенец. Преступление раскрыли быстро. Новорожденного нашли в гостинице. Подозреваемая - 22-летняя жительница села Каракемер Жамбылского района Жамбылской области. Примечательно, что она сама - мать грудного ребенка. В ее отношении начали расследование по статье "Торговля несовершеннолетними, группой лиц, по предварительному сговору" УК РК.

Следующее происшествие малоинформативно, но новость взлетела в рейтинге. Речь идет о случайно выпавшей из окна алматинке. Она мыла окна, не удержалась, и выпала с шестого этажа. К счастью, женщина выжила. Ее подруга обратилась в соцсетях с просьбой собрать ей донорскую кровь. Буквально за несколько часов этот вопрос был закрыт: неравнодушные алматинцы сдали крови даже больше, чем требовалось.

Закончим недельный обзор пожарами. Один из них произошел в многострадальном городе Арысь, на территории ремонтно-эксплуатационного депо.

11 июля загорелась крыша двухэтажного административного здания, на площади 840 кв.м. Затем огонь перекинулся на крышу цеха по ремонту, на площади 1200 кв.м. В итоге общая площадь пожара составила 2040 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении строительно-восстановительных работ.

И еще один крупный пожар произошел в Нур-Султане 9 июля. Загорелась крыша элитного ЖК "Британский квартал". В результате ЧП частично выгорела крыша дома, повреждены 4 квартиры, расположенные на мансардном этаже комплекса.

Жертв и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 600 кв.м. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (ремонт крыши проводили работники ТОО "BI Servis").

Подготовила Ирина Капитанова

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