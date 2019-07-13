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Число погибших в отеле Сомали достигло 26 человек

В результате нападения пострадало 56 человек, в том числе граждане КНР.

Фото : © Twitter/MowliidHaji13 июля 2019, 16:34

Число жертв атаки на фешенебельный отель в городе Кисмайо в Сомали возросло до 26, среди погибших есть граждане иностранных государств. Об этом заявил глава региона Джубаленд Ахмед Мохамед, сообщает Лайф со ссылкой на Reuters.

В результате нападения пострадало 56 человек, в том числе два гражданина КНР. В числе погибших — три гражданина Кении, два американца, три гражданина Танзании, а также гражданин Великобритании.

По словам Мохамеда, теракт совершили четверо боевиков. Один из них был смертником, двое были ликвидированы, четвёртого схватили живым.

В результате нападения погибли по меньшей мере двое журналистов и сотрудник ООН.


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