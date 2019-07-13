"Золотой человек" из Казахстана приехал в Македонию

Всего на выставке представлено 292 предметов из фондов Национального музея Республики Казахстан.

11 июля в Национальном археологическом музее Республики Северная Македония в г. Скопье открылась выставка "Великая Степь: история и культура" по проекту "Шествие Золотого человека по музеям мира", передает Zakon.kz.

Целью выставки является ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана. На выставке будет представлен символ Республики Казахстан – "Золотой человек".

В конце 1960-х - начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя, – "Золотого человека", – ставшего впоследствии символом Казахстана. Бесценную находку окрестили "казахским Тутанхамоном" и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей – крылатые кони-тулпары, – стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура Золотого человека установлена на площади Независимости в Алматы.

Спустя почти полвека Национальный музей Республики Казахстан объявляет международное турне – "Шествие Золотого человека по музеям мира". В рамках масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в музеях Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Польши, Южной Кореи и Узбекистана.

На выставке в Национальном археологическом музее Северной Македонии можно увидеть реконструкцию Золотого человека в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V – IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина (по мнению археологов его возраст 17-18 лет).

На торжественном открытии выставки выступили Министр культуры Республики Северная Македония Хысни Исмаили (Hysni Ismaili); Заместитель директора Национального музея Республики Казахстан Нуразхан Алмаз Шайкенович; Директор Национального археологического музея Республики Северная Македония Горан Санев. Они прозвучали слова благодарности казахстанцам за уникальную выставку, за возможность открыть для себя богатое историко-культурное наследие Казахстана, посредством соприкосновения с его древним и средневековым самобытным искусством. Выступающие отметили многообразие и богатство истории двух народов, которые имеют общие точки соприкосновения. Обе стороны выразили уверенность в дальнейшем совершенствовании и развитии взаимосвязей между Северной Македонией и Казахстаном.

Саки (в переводе с персидского означают "могучие мужи") – далекие предки казахов. В сочинениях греческих авторов их называют азиатскими скифами (слово saka восходит к скифскому – "олень"), в других древних источниках их образно описывали "турами с быстрыми конями". В числе трех больших групп этих племен упоминались саки-тиграхауда ("острошапочники"), жившие на территории, где был обнаружен курган Иссык с захоронением "Золотого человека".

В кургане найдено свыше четырех тысяч золотых изделий: детали, декорировавшие одежду, а также украшения и бытовая утварь. Топография предметов в захоронении позволила исследователям в результате кропотливой работы воссоздать облик древнего воина, который представлен на выставке. Особое место в экспозиции занимает обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с надписью, выполненной руническим письмом, – один из древнейших памятников письменности, найденных на этой территории.

Важнейшая особенность древнего искусства степи – господство зооморфных образов – так называемого "звериного стиля", отличительные черты которого – стилизованные изображения тотемных животных, сцен борьбы зверей, наделяемых магическими функциями.

Драматизм сюжетов символизирует противостояние стихии и возрождение к жизни, противоборство добра и зла, вечного движения и извечной борьбы противоположностей. Ярким образцом "звериного стиля" является бляха, датируемая V-IV вв. до н.э., выполненная из золота в технике штамповки и рифления в виде двух зеркально отраженных барсов.

По мере утверждения христианства и мусульманства, "звериный стиль" постепенно утрачивал свое первоначальное значение, восходящее к языческим верованиям и представлениям.

Однако декоративные изображения животных, лишённые своего первоначального магического смысла, продолжали существовать и в средневековом искусстве: в ювелирных изделиях, книжной миниатюре, резьбе по дереву, камню и кости, в архитектуре, – но в более обобщенном виде, приобретая формы стилизованного орнамента, элементов декора. Эти тенденции наглядно выражены в находках из Сайрамского клада, которые представлены в экспозиции предметами ювелирного искусства, датируемыми XV веком. Также на выставке будут представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель (Восточно-Казахстанская область).

Всего на выставке представлено 292 предметов из фондов Национального музея Республики Казахстан. Представляемые на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана эта лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.

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