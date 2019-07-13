Арестованный сельчанин скончался в Карагандинской области

Его поймали и избили жители поселка, суд арестовал на 15 суток, после операции в больнице мужчина скончался.

10 июля в реанимационном отделении больницы поселка Осакаровка Карагандинской области скончался 37-летний сельчанин, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Постановлением суда Осакаровского района от 3 июля этот мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.434 ч.2 КРКобАП (Мелкое хулиганство). 2 июля, находясь в селе Центральное, он был задержан и избит жителями села за совершение противоправных деяний и передан сотрудникам ОВД. Суд приговорил его к аресту на 15 суток.

После суда мужчину доставили в больницу Осакаровского района по жалобе на состояние здоровья. Его обследовал врач, он прошел рентгенографию и УЗИ брюшной полости.

Пострадавший рассказал, что его избили знакомые, и в отделе полиции Осакаровского района завели уголовное дело по ст. 106 ч. 3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

После обследования мужчину водворили в камеру для административных арестованных. В течение всего времени содержания под арестом по жалобе арестованного неоднократно (ежедневно) вызывалась карета скорой помощи.

8 июля арестованный был госпитализирован в Больницу Осакаросвкого района, где после операции 10 июля скончался.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по ст.317 ч.3 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Были изучены видеозаписи в отделе полиции и в больнице Осакаровского района. Факт нанесения телесных повреждений 37-летнему мужчине со стороны сотрудников не был установлен.

Назначены соответствующие экспертизы. Проводятся досудебные расследования.

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