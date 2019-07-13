Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В селе ЗКО произошел крупный пожар

Сгорели сено, хозпостройки, погибли птицы и три головы крупного рогатого скота.

Фото : pixabay.com13 июля 2019, 18:14

Три головы крупного рогатого скота и 13 тонн сена сгорело 13 июля при пожаре в селе Соналы в Каратюбинском районе ЗКО, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев рассказал, что вызов на пульт пожарных поступил в 03.18. В Каратюбинском сельском округе поселке Соналы, во дворе частного жилого дома горели хозяйственные постройки.

- Сгорело 13 тонн сена и хозпостройки на площади 135 квадратных метров. Также 3 головы КРС и 25 голов домашней птицы, - пояснил Нуралы Мусиев.

На месте пожара работала одна пожарная машина и четыре человека личного состава.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты