В селе ЗКО произошел крупный пожар

Сгорели сено, хозпостройки, погибли птицы и три головы крупного рогатого скота.

Три головы крупного рогатого скота и 13 тонн сена сгорело 13 июля при пожаре в селе Соналы в Каратюбинском районе ЗКО, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев рассказал, что вызов на пульт пожарных поступил в 03.18. В Каратюбинском сельском округе поселке Соналы, во дворе частного жилого дома горели хозяйственные постройки.

- Сгорело 13 тонн сена и хозпостройки на площади 135 квадратных метров. Также 3 головы КРС и 25 голов домашней птицы, - пояснил Нуралы Мусиев.

На месте пожара работала одна пожарная машина и четыре человека личного состава.

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