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Космическую обсерваторию запустили с Байконура

Пуск прошел в штатном режиме.

Фото : inform.kz13 июля 2019, 19:11

13 июля в 18 часов 30 минут 57 секунд по времени Нур-Султана с космодрома Байконур была запущена ракета-носитель "Протон-М" с астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ", передает МИА "Казиформ".

Роскосмос вел прямую трансляцию с 81 площадки космодрома, с места старта "Протона-М". На Байконуре была хорошая погода, чистое, безоблачное небо, на котором все участники пуска и зрители прямого эфира увидели моменты отделения первой ступени ракеты.

Пуск прошел в штатном режиме, на десятой минуте после старта космический аппарат "Спектр-РГ" отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на суборбитальную орбиту. Дальнейшее выведение обсерватории на заданную орбиту будет проводиться за счет плановых включений разгонного блока "ДМ".

Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

Пуск "Протон-М" с космической обсерваторией откладывался два раза из-за замечаний в космическом аппарате и ракете-носителе.


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