Жители Гонконга вышли на протесты против торговли с Китаем

Параллельная торговля активно процветает много лет в районах на границе Гонконга и материкового Китая.

Более 30 тысяч жителей Гонконга в субботу вышли на протесты в районе Сёнсёй против параллельной торговли с материковым Китаем, которая, по заявлениям протестующих, привела к росту цен на жилье и ухудшению гигиенических условий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал RTHK.

Участники протестов требуют от властей города прекратить закрывать глаза на то, как параллельная торговля влияет на жизнь района, а также на то, что такие бизнесмены очень искусно уходят от налогов и наживают состояние. Организаторы протестов в воскресенье пытаются обратить на себя внимание, так как, по их мнению, параллельная торговля негативно влияет на их жизнь, а правительство не предпринимает никаких усилий для решения этой проблемы.

Параллельная торговля активно процветает много лет в районах на границе Гонконга и материкового Китая, она заключается в том, что любой торговец может купить небольшую партию товара в розницу в Гонконге, и перевезти ее в Китай для реализации, при этом не нужно платить ввозных пошлин и получать разрешение на торговлю, к примеру, лекарствами, техникой, косметикой.

Многие владельцы или сотрудники магазинов на китайских электронных торговых площадках по привлекательным ценам продают импортные товары, которых в Китае или нет вообще, или же из-за ввозных пошлин цена слишком высока. Их преимуществом является близкое расположение Гонконга, куда они едут, покупают товар в малом количестве, привозят его в свой город и продают.

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