Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Считаете меня идиотом?" Зеленский отчитал главу фискальной службы Украины

Разногласия начались из-за таможенников.

Фото : liganews.net/13 июля 2019, 20:30

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке, передает РИА Новости.

На совещании в Одесском морском порту президент напомнил Власову, что тот обещал ему уволить нескольких таможенников за нарушения, а потом написал в фейсбуке, что это уже сделано. Однако в документах, по словам Зеленского, говорится, что эти таможенники находятся в отпусках.

Власов заявил, что они действительно уволены.

"Вы считаете, что я идиот, действительно?" — поинтересовался у него Зеленский.

В конце разговора Власов пообещал в тот же день написать заявление об увольнении.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты