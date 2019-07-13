"Считаете меня идиотом?" Зеленский отчитал главу фискальной службы Украины

Разногласия начались из-за таможенников.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке, передает РИА Новости.

На совещании в Одесском морском порту президент напомнил Власову, что тот обещал ему уволить нескольких таможенников за нарушения, а потом написал в фейсбуке, что это уже сделано. Однако в документах, по словам Зеленского, говорится, что эти таможенники находятся в отпусках.

Власов заявил, что они действительно уволены.

"Вы считаете, что я идиот, действительно?" — поинтересовался у него Зеленский.

В конце разговора Власов пообещал в тот же день написать заявление об увольнении.

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 июля 2019 г.

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