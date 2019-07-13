Токаев поздравил с победой Елдоса Сметова

Казахстанец завоевал золотую медаль на Гран-при по дзюдо в Будапеште.

Фото : 24.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского дзюдоиста Елдоса Сметова с победой на Гран-при в Будапеште, передает Zakon.kz. "Поздравляю нашего знаменитого спортсмена Эльдоса Сметова с чистой победой в мировом турнире по дзюдо! Так держать! Покоряй новые вершины! Достижения таких спортсменов, как вы, являются хорошим примером для молодого поколения", - написал глава государства в своем twitter-аккаунте.

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