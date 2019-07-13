На День города Кокшетау вручили ключи от 195 квартир

Многие из этих семей стояли в очереди не один год.

В Кокшетау ключи от 195 квартир многодетным матерям, детям-сиротам и другим социально уязвимым слоям населения вручил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики региона.

- С начала года обладателями новых квартир в рамках программы "Нұрлы жер" уже стали 200 жителей областного центра. Символично, что сегодня в день 195-летия города еще 195 семей станут новоселами. Многодетные семьи у всех народов всегда пользовались особенным почтением и уважением в обществе. И мы поздравляем наших многодетных мам, которые входят в одну из категорий получателей ключей от новых квартир, – добавил Ермек Маржикпаев.

Мать пятерых детей Шаймергенова Гаухар ждала свою трехкомнатную квартиру 13 лет.

- С 2006 года мы стояли в очереди. Словами не передать те ощущения, которые я сегодня испытываю, ведь более 10 лет мы снимали жилье, – отметила многодетная мать.

Стоявшая в очереди на жилье как неполная семья Апекова Роза тоже оказалась в числе счастливых обладателей квадратных метров.

- Сегодня я получаю квартиру. Государство позаботилось о нас, о моих детях. За 16 лет ожидания в очереди я наконец получила ключи от 2-комнатной квартиры. Я выражаю благодарность руководству области и города. Не передать словами мою радость, если честно, пока все еще не верится. Не могу осознать, что у нас есть своя квартира, – сказала Роза Умаровна.

По словам главы региона Ермека Маржикпаева, в текущем году сданы 12 многоквартирных жилых домов, до конца года планируется сдать еще 10 домов, из которых 2 дома – 80 квартир по программе "Нұрлы жер" для социально уязвимых слоев населения.

Празднование Дня города продолжилось городским турниром "Живые шахматы", молодежной акцией "Summer Fest – Kokshetau 2019", а также вечерней концертной программой с участием звезд казахстанской эстрады.

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