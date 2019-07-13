В Павлодаре состоялось расширенное заседание Совета по молодежной политике

Чтобы обсудить проблемы современной молодежи, в Павлодарскую область приехали лидеры республиканских молодежных организаций.

Открывая встречу, аким Павлодарской области Булат Бакауов подчеркнул, что делает большую ставку на молодежь. В Прииртышье готовы поддерживать любые инициативы молодых людей, особенно в сфере предпринимательства. Глава региона даже предложил ввести в сельских колледжах специальность "Основы предпринимательства".

- Мы не раз поднимали вопрос трудоустройства выпускников наших сельских профессионально-технических учебных заведений, - заявил аким. – Зачем нам выпускать, к примеру, поваров, если они в конечном итоге не устраиваются на работу или не востребованы на рынке? Давайте лучше обучать нашу молодежь основам предпринимательства. Если молодой человек три года будет учиться предпринимательству, мы получим готового бизнесмена.

Для поддержки бизнес-идей начинающим предпринимателям в Павлодарской области готовы выдавать гранты в размере более полумиллиона тенге. Всего на регион предусмотрели около 500 грантов.

Также во время диалога в Павлодаре предложили открыть филиал Ассоциации "Болашак". Стипендиант международной стипендии Ержан Досымжанов, который сегодня работает в органах прокуратуры, рассказал, что в регионе насчитывается более 200 человек, обучившихся по этой программе.

- Таким образом, будет создана площадка для уже отучившихся "болашакеров", где они смогут встречаться, и претендентов на международную стипендию, которые смогут узнать о тонкостях поступления и обучения, - сказал Ержан Досымжанов. – К сожалению, пока такой площадки в области нет.

Лидеры республиканских молодежных организаций, принявшие участие в заседании совета, отметили, что в Павлодарской области очень активная и продвинутая молодежь.

- Две недели назад я была в Павлодаре и попала на концерт Ирины Дубцовой, который прошел на сцене "Ertis Promenade", - сказала председатель общественного фонда "Лига волонтеров" Айсулу Ерниязова. – Теперь я знаю, что в рамках этого проекта к вам каждые выходные приезжают разные звезды.

В завершение встречи Булат Бакауов сказал, что в регионе учредили специальную премию для молодежи "Ертіс дарыны". Ее призовой фонд составит не менее 10 миллионов тенге. Кроме того, глава региона вручил руководству областного центра развития молодежных инициатив сертификат на покупку музыкального оборудования.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!