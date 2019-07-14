Непобежденному брату Нурмагомедова предсказали будущее в UFC

23-летний Нурмагомедов удушающим приемом победил украинского спортсмена Тараса Грицкива.

Журналист ESPN Бретт Окамото высоко оценил выступление российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова на турнире Gorilla Fighting Championship, передает Lenta.ru.

Запись доступна в Twitter-аккаунте журналиста.

- Умар Нурмагомедов (кузен Хабиба Нурмагомедова) только что одержал очередную победу удушением со спины. Провел бой в стиле Хабиба. Не удивлюсь, если в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) обратят на него внимание, - написал Окамото.

23-летний Нурмагомедов удушающим приемом победил украинского спортсмена Тараса Грицкива. Боец защитил титул чемпиона организации и записал на свой счет десятую победу подряд. В MMA Нурмагомедов не уступал ни разу.

Умар Нурмагомедов - двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Большую часть боев он провел под эгидой отечественных промоушенов. В 2018-м Нурмагомедов выступил в США, приняв участие в турнире Professional Fighting League, где одержал победу над американцем Сайдиокубом Кахрамоновым.

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