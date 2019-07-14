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Непобежденному брату Нурмагомедова предсказали будущее в UFC

23-летний Нурмагомедов удушающим приемом победил украинского спортсмена Тараса Грицкива.

Фото : Instagram14 июля 2019, 06:03

Журналист ESPN Бретт Окамото высоко оценил выступление российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова на турнире Gorilla Fighting Championship, передает Lenta.ru.

Запись доступна в Twitter-аккаунте журналиста.

- Умар Нурмагомедов (кузен Хабиба Нурмагомедова) только что одержал очередную победу удушением со спины. Провел бой в стиле Хабиба. Не удивлюсь, если в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) обратят на него внимание, - написал Окамото.

23-летний Нурмагомедов удушающим приемом победил украинского спортсмена Тараса Грицкива. Боец защитил титул чемпиона организации и записал на свой счет десятую победу подряд. В MMA Нурмагомедов не уступал ни разу.

Умар Нурмагомедов - двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Большую часть боев он провел под эгидой отечественных промоушенов. В 2018-м Нурмагомедов выступил в США, приняв участие в турнире Professional Fighting League, где одержал победу над американцем Сайдиокубом Кахрамоновым.


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