Альтернатива АЭС. Экспаты и протестные настроения. Туалеты на трассах. Приговор вице-министру

Плюсы и минусы строительства атомной электростанции в Казахстане.

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин посетил Таджикистан и Кыргызстан. 11 июля в Душанбе премьер-министр Казахстана провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. На встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Также были проведены межправительственные переговоры с премьер-министром РТ Кохиром Расулзодой. В ходе переговоров рассмотрены перспективы углубления казахстанско-таджикского сотрудничества.

В рамках официального визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Таджикистан были подписаны 11 документов, направленных на укрепление казахстанско-таджикского сотрудничества, на общую сумму свыше $80 млн.

12 июля в рамках официального визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Кыргызскую Республику состоялась встреча с президентом Сооронбаем Жээнбековым. В ходе встречи обсуждены вопросы развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В Бишкеке премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в VIII заседании казахстанско-кыргызского Межправительственного совета.

Участники заседания обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, определили перспективные направления и совместные планы по углублению торгово-экономического сотрудничества. В рамках официального визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Кыргызстан был подписан ряд документов.

Дешевая электроэнергия – миф

Вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане обсуждается уже не один год. Общество разделилось на два лагеря, одни «за», другие против. Известный предприниматель, депутат алматинского маслихата и эксперт в области энергетики Артур Котенев считает, АЭС откинет Казахстан на десятки лет назад и приводит такие доводы.

Плюсы строительства АЭС в Казахстане не очевидны и до конца не ясны. Технологии в текущем виде являются устаревшими и опасными. Дешевая электроэнергия – тоже миф.

- Но пока в Казахстане только собираются строить АЭС, многие страны уже успели от них отказаться, - говорит Котенев. - Это Германия, Швейцария и Италия. Там правительство решило увеличить долю возобновляемой энергетики. Собственно, это мировой тренд, который в том числе был основной темой недавнего EXPO в столице Казахстана. …В этих странах крупных аварий на АЭС никогда не было. После Чернобыля аварии случались исключительно на японских станциях.

Говоря об этом, эксперт акцентировал внимание на событиях 11 марта 2011 года. Они «стоят того, чтобы на них обратили внимание и казахстанцы. Япония, как и южные регионы Казахстана, находится в сейсмически опасной зоне. И в этот день в Японии произошло сильнейшее землетрясение. В результате на АЭС Онагава была разрушена турбина и возник пожар. На АЭС Фукусима-1 в результате отключения системы охлаждения расплавилось ядерное топливо в реакторе блока №1, снаружи блока была зафиксирована утечка радиации, в 10-километровой зоне вокруг АЭС была проведена эвакуация. На следующий день в энергоблоке произошел взрыв. Еще несколько взрывов прогремели в последующие дни. Полная ликвидация последствий аварии займет 40 лет. Именно авария на "Фукусиме" подстегнула весь мир к отказу от мирного атома. И даже в Японии на самом верхнем уровне заговорили о закрытии АЭС, а эта отрасль энергетики там является основной».

- Для меня, как предпринимателя, основные минусы АЭС заключены в экономических и социальных рисках, - отметил эксперт. - Во-первых, встает вопрос о том, кто будет строить АЭС. У Казахстана в этом плане опыта практически нет, специалистов в этой области также немного – приоритетной ядерная энергетика стала недавно. Очевидно, что проектом займется либо Россия, либо Китай. Более того, здесь кто АЭС строит, тот ее и "танцует". Иными словами, эксплуатировать ее также будут другие страны. Для них будет очень выгодно иметь потенциально опасный объект – а в случае с Россией еще и отдаленный от общей границы – и прописанную в договоре низкую экспортную цену на электричество. Но это еще половина вопроса.

Если говорить об уране, то его мы пока самостоятельно обогащать не умеем и не можем – нет необходимых мощностей. Они есть все у той же России, и скорее всего сырье мы будем отправлять туда.

Здесь может сложиться такая же патовая ситуация, как в случае с нефтью и газом, считает Котенев. «Имея землю, богатую природными ресурсами, мы практически не имеем возможности ими пользоваться. Конечный продукт – будь то бензин или обогащенный уран – мы будем вынуждены покупать за рубежом. Таким образом, наша зависимость от положения дел в России станет еще значительнее. А учитывая, что наш сосед находится под давлением санкций, все эти неприятности будут "рикошетить" и по нам», - аргументирует депутат.

Также одним из главных минусов он считает государственную монополию в области атомной энергетики. По его мнению, «очевидную выгоду от строительства АЭС получат лишь прогосударственные структуры и иностранные партнеры. В этом плане мы откатимся на пару десятков лет назад – когда, имея богатые ресурсы, мы были вынуждены привлекать иностранные инвестиции для их добычи и переработке. И последствия страна особенно остро ощущает сейчас».

Есть ли у АЭС достойные альтернативы? Развитие гидроэнергетики, считает предприниматель.

Перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли

Глава "Самрук Казына" Ахметжан Есимов встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и обсудил перспективы сотрудничества в нефтегазохимической отрасли.

Нефтегазохимическая отрасль Татарстана является одной из наиболее развитых в стране наряду с нефтедобычей. В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между АО НК "КазМунайГаз" и ПАО "Татнефть" - одной из крупнейших публичных российских вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний. Стороны договорились о сотрудничестве при реализации проекта по строительству и модернизации объектов нефтепереработки, нефтехимии и газохимии в Казахстане, внедрении новой техники и технологий добычи нефти, цифровых технологий.

Также обсуждалось возможное сотрудничество с Фондом в рамках инновационного центра в пригороде Казани - "Иннополис". А именно обмен опытом по построению научной, высокотехнологической экосистемы, в том числе в части формирования бизнес-модели, ожидаемых эффектов и привлечения инвесторов.

Ахметжан Есимов представил президенту Татарстана программу приватизации Фонда. На сегодня более 80% активов Группы Фонда, включенных в План, уже реализованы, в том числе размещены 15% акций "Казатомпрома" на IPO в ноябре 2018 года. В ближайшие годы планируется размещение акций или стратегическая продажа 8 крупных компаний Фонда, включая "Эйр Астану", "Казахтелеком", "КазМунайГаз", "Самрук-Энерго", "ТауКенСамрук", "Казпочту", "Казахстан темир жолы" и "Qazaq air".

Иностранные рабочие получают в несколько раз больше, чем казахстанские

После массовой драки на Тенгизском месторождении в Казахстане проверят все крупные компании с иностранным участием. А таких предприятий по всей стране больше 17 тысяч.

Одна из основных претензий, которую на протяжении нескольких лет высказывают казахстанские специалисты, касается дискриминации в оплате труда. Иностранцы получают в пять раз больше, утверждают в отраслевом профсоюзе.

- Допустим, казахстанский оператор 6 разряда получает 44 доллара в день, тогда как иностранный работник, работающий на этой же работе, получает минимум 200 долларов, - говорит председатель АОФ ОО "Отраслевой профессиональный союз работников нефтегазового комплекса" Салтанат Рахимова.

На минувшей неделе Минтруда вновь предложил Генпрокуратуре проверить все компании с иностранным участием. Уже в столице митинговали рабочие "Абу-Даби плаза". Неравное рабочее время, заработная плата и даже разный обед у казахстанских и иностранных строителей стали причиной конфликта, рассказал глава ведомства Бердибек Сапарбаев.

В минэнерго сообщили, что кадровый голод заставляет привлекать иностранцев в Казахстан.

- Так называемые экспаты, прибыли ли они в Казахстан, или наши люди работают за рубежом, они получают компенсацию за то, что работают на выезде. Длительное время далеко от семьи идет доплата, - говорит первый вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов.

Утекают не только деньги, но и умы, говорит экономист Арман Байганов. По его словам, иностранцы-работодатели, как правило, не дают болашаковцу на родине вырасти из управленцев среднего звена. В итоге казахстанцу с дипломом престижного вуза выгоднее самому стать экспатом.

На этой неделе в Атыраускую область приезжали послы Иордании и Ливана. Выступали президенты иностранных компаний. Госорганы и бизнес сошлись на том, что допускать новых подобных ситуаций нельзя. Для начала предложили увеличить число руководителей-казахстанцев и проводить воспитательную работу с коллективами.

Реальный протест зреет не в гламурных кофейнях, а в забоях и цехах

Сейчас многие задаются вопросом: пошли ли на спад протестные настроения в Казахстане. Как считает эксперт Денис Кривошеев, казахстанский протест неоднороден – и по интеллектуальному составу, и по идеям, и по целям. «По сути, это большая мешанина. В нем представлены как те, кто "проснулся" и неожиданно захотел жить как в либеральной Европе, при этом не неся соответствующих расходов, так и те, кто хочет военного свержения власти, люстрации и, в конечном итоге, передела собственности, - говорит эксперт. - При этом важно понимать, что рано или поздно люди все равно начали бы выходить на протесты из-за ухудшающейся экономической ситуации. И тут пришло понимание, что можно кормить население демократией вместо мяса, возможностями высказываться – вместо социальных гарантий».

- В Казахстане много лет действовал негласный общественный договор, суть которого состояла во взаимовыгодном обмене: власть предлагала обществу условную сытость, в ответ общество гарантировало власти политическую аморфность, - комментирует Кривошеев. - Однако после череды кризисов сытости не стало, а молчания и аморфности, тем не менее, требовали. Долго так продолжаться не могло: и вот шаг за шагом бдение со стороны власти ослабевает, давая возможность протесту выливаться в публичное пространство. Но дело в том, что протестом сыт не будешь: им мало чего добьешься – сытости уж точно нет.

По мнению эксперта, «реальный протест зреет не в двух столицах, а в регионах. Демократия куется не в гламурных кофейнях, а в забоях и цехах, где зарплаты не увеличивались по-настоящему с 2007 года, сравнявшись в долларовом исчислении с доходами девяностых. Там люди готовы биться за будущее, но так они далеки от центров принятия решений, от алматинских кофеен, и так мало влияют на общенациональную повестку, что общественные настроения формируются без учета их интересов. Но ни власть, ни "кофейная оппозиция" не рискнет объяснить, что их доходы сопоставимы с их компетенциями и экономической эффективностью, и что любые перемены только усугубят их положение, потому что демократия подразумевает эффективную, а отнюдь не социальную экономику».

Страшные придорожные туалеты

Туалеты, расположенные вдоль казахстанских автодорог, не соответствуют санитарным нормам, в них невозможно заходить, отметил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев принял критику и заверил, что планируется провести инвестиционный тендер для решения вопроса: «Мы эту критику принимаем, это очень серьезный вопрос. У нас проекты были старые, с кирпичными туалетами. Сейчас мы стандарты поменяли, четыре вида санузлов утвердили и хотим провести инвестиционный тендер».

К 2022 году на трассах Казахстана установят более 300 новых санитарно-гигиенических узлов. В 2018 году было установлено 12 павильонов дорожного сервиса KazWay вдоль автомобильных дорог республиканского значения, из них 5 единиц на платном участке "Астана-Щучинск". Павильоны оснащены теплыми туалетами и пунктами питания. В настоящее время проводится ряд мероприятий по реализации Проекта по устройству СГУ вдоль автомобильных дорог республиканского значения. По ере завершения реконструируемых проектов, все объекты санитарно-гигиенических узлов будут функционировать в полном объеме.

Интернет - в села

Интернетом обеспечат села Казахстана при поддержке БРК. Все работы планируется завершить к 1 июля 2020 года. АО "Банк Развития Казахстана" открыло финансирование проекта по обеспечению широкополосным доступом к интернету сельских населенных пунктов во всех областях страны. Стоимость Проекта составляет 16,8 млрд тенге. БРК предоставил заем в сумме 13,3 млрд тенге сроком на 12 лет. Остальной объем необходимых инвестиций в размере 3,5 млрд тенге обеспечит заемщик - ТОО "SilkNetCom".

Реализация Проекта позволит предоставить высокоскоростной доступ ко всемирной сети 1222 государственным органам и бюджетным учреждениям, при этом охватив ШПД порядка 1 млн сельских жителей.

Наличие высокоскоростной волоконно-оптической связи в государственных учреждениях на селе не только улучшит скорость и качество работ, но и станет базой для реализации множества проектов по Государственной Программе "Цифровой Казахстан", таких как электронное правительство, электронное здравоохранение и т.п. Таким образом, будет уменьшено цифровое неравенство между городом и селом.

На данной стадии к ШПД подключено более 230 поселков в разных регионах - это порядка 700 госорганов и производятся работы по завершению последней инвестфазы, где будут подключены дополнительно 200 сел и еще 505 госорганов.

Коррупция. Взятка. Приговор

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Алматы выявлен факт получения взятки начальником станции Алматы-1 в сумме 370 тыс. тенге от представителя частной компании за беспрепятственный осмотр и возврат арендованных контейнеров. Расследование продолжается.

Вице-министр образования и науки Эльмира Суханбердиева признана виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 2 500 МРП, что составляет 5 948 900 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также будет внесено представление представление Президенту Казахстана о лишении осужденной Эльмиры Суханбердиевой государственной награды медали "Ерен еңбегі үшін", награжденной указом от 5 декабря 2012 года.

Дело рассматривалось в Есильском районном суде № 2 г. Нур-Султана под председательством судьи Бахытжана Есенова. Суханбердиеву обвинили в создании через подставное лицо специализированной экономической школы и в том, что она заставила представителей бизнеса купить 41 IPAD для детей из бедных семей и 2 Iphone детям-героям.

Назначения

Ермек Аманшаев назначен заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра РК - представителем Правительства РК в Парламенте РК. С февраля 2019 года он работал советником Премьер-Министра РК.

Дауешов Нуркиса Муратович назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан. С 2013 года он возглавлял Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы.

Айгуль Шаимова назначена вице-министром национальной экономики РК. С сентября 2016 года занимала должность заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Багдат Манзоров назначен заместителем акима Алматинской области. Он будет курировать развитие предпринимательства.

Новым акимом Павлодара стал Кайрат Нукенов. Последняя его должность - заместитель акима Павлодарской области.

Кайсагалиев Алтынбек Кенесович назначен заместителем акима столицы. Он будет заниматься вопросами дольщиков в недостроенных МЖК, благоустройства, озеленения, санитарной очистки и уборки снега, коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры автомобильных дорог и охраны окружающей среды.

В связи с переходом на другую работу освобожден от занимаемой должности заместитель акима г. Нур-Султан Арман Турлубек.

Тамара Дуйсенова покинула пост секретаря партии Nur Otan. Эту должность она занимала с февраля 2018 года.

Подготовила Торгын Нурсеитова

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