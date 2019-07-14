Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Около 45 тысяч жителей Нью-Йорка остались без света

Причиной отключения мог стать пожар на трансформаторной подстанции.

Фото : Twitter14 июля 2019, 07:56

Отключение электричества в центре Нью-Йорка повлияло на движение поездов метро нескольких веток, люди вышли на улицы, на некоторых улицах собрались толпы, без электроэнергии остались примерно 44 500 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 20 тысячах человек в зоне отключения электроэнергии.

- Отключение электричества повлияло на движение поездов по линиям A, C, D, F, M, - сообщил ведущий Spectrum News NY1.

По его словам, причиной отключения мог стать пожар на трансформаторной подстанции в районе 64-й улицы. На некоторых улицах Манхэттена образовались пробки, в том числе из за погасших светофоров.

Телеканал сообщил со ссылкой на энергокомпанию Con Edison, что 44 500 человек остались без электричества.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты