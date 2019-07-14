Около 45 тысяч жителей Нью-Йорка остались без света

Причиной отключения мог стать пожар на трансформаторной подстанции.

Отключение электричества в центре Нью-Йорка повлияло на движение поездов метро нескольких веток, люди вышли на улицы, на некоторых улицах собрались толпы, без электроэнергии остались примерно 44 500 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 20 тысячах человек в зоне отключения электроэнергии.

- Отключение электричества повлияло на движение поездов по линиям A, C, D, F, M, - сообщил ведущий Spectrum News NY1.

По его словам, причиной отключения мог стать пожар на трансформаторной подстанции в районе 64-й улицы. На некоторых улицах Манхэттена образовались пробки, в том числе из за погасших светофоров.

Телеканал сообщил со ссылкой на энергокомпанию Con Edison, что 44 500 человек остались без электричества.

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