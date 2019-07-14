В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Пострадали по меньшей мере семь человек, полиция не рассматривает инцидент как теракт.

По меньшей мере семь человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей на юго-западе Лондона, передает ТАСС.

По данным газеты Daily Star, инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15 (04:15 по времени Нур-Султана). На место происшествия выехала полиция, три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство и еще четверо - за нарушение общественного порядка.

Отмечается, что один из пострадавших сломал ногу, он был доставлен в больницу.

Представитель полиции заявил Daily Star, что инцидент не рассматривается как террористический.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!