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В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Пострадали по меньшей мере семь человек, полиция не рассматривает инцидент как теракт.

Фото : london.gov.uk14 июля 2019, 08:27

По меньшей мере семь человек пострадали при наезде автомобиля на группу людей на юго-западе Лондона, передает ТАСС.

По данным газеты Daily Star, инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15 (04:15 по времени Нур-Султана). На место происшествия выехала полиция, три человека были задержаны по подозрению в покушении на убийство и еще четверо - за нарушение общественного порядка.

Отмечается, что один из пострадавших сломал ногу, он был доставлен в больницу.

Представитель полиции заявил Daily Star, что инцидент не рассматривается как террористический.


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