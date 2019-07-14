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Универсиада-2019. Казахстанцы завершили соревнования с семью медалями

На Универсиаду сборная Казахстана отправилась в составе из 94 спортсменов.

Фото : Olympic.kz14 июля 2019, 09:28

Сегодня, 14 июля, в Неаполе состоится закрытие Всемирной Универсиады-2019. Сборная Казахстана завершила свое выступление с семью медалями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В заключительный день Универсиады состоятся финал и матч за третье место в мужском водном поло. За "золото" будут бороться Италия и США, а судьба "бронзы" решится в игре Россия - Венгрия.

На Универсиаду сборная Казахстана отправилась в составе из 94 спортсменов. Итогом выступления стали семь медалей. Единственное "золото" завоевал дзюдоист Галымжан Кырыкбай. Он стал первым, победив в абсолютной весовой категории.

Пять раз наши спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала. Серебряные медали на счету гимнастов Наримана Курбанова и Милада Карими, легкоатлета Михаила Литвина, таеквондиста Смайыла Дуйсебай (до 87 килограммов) и Зои Кравченко (стендовая стрельба).

Сарсенкуль Рысбекова (стендовая стрельба) завершила свое выступление на третьем месте. В медальном зачете у Казахстана 25 место. Распределение медалей в мужском водном поло не повлияет на этот показатель.

На прошлой Универсиаде (Тайбэй-2017) казахстанские спортсмены завоевали три "золота", шесть серебряных и семь бронзовых медалей.

Самое большое количество золотых наград было зафиксировано в 2015 году в Кванджу - шесть.


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