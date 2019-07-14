Он посетил контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар".

Владимир Зеленский впервые посетил границу с Крымом. Об этом сообщается на сайте президента Украины, передает Zakon.kz.

В ходе рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский посетил контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар". Это первый визит президента на административную границу с Крымом с 2014 года.

Зеленский ознакомился с инфраструктурой КПВВ и условиями, в которых люди проходят контроль для пересечения админграницы. Он также поговорил с гражданами, направлявшимися в сторону Крыма, и жителями соседних с КПВВ "Чонгар" районов.

Также президент Украины поручил создать сервисные центры с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг до 20 декабря. Он пообещал поспособствовать тому, чтобы проект по обустройству КПВВ был профинансирован полностью.

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