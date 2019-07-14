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В центре Нью-Йорка полностью восстановили энергоснабжение

Предстоит установить причину аварии трансформатора.

Фото : npr.org14 июля 2019, 10:44

Энергоснабжение в Нью-Йорке, прерванное ранее из-за аварии на электрической подстанции, полностью восстановлено. Об этом заявил журналистам глава американской энергетической компании Con Edison Джон Макэвой, передает РИА Новости.

Ранее в центре города произошел взрыв трансформатора, после чего тысячи людей лишились электричества.

- Несколько минут назад мне доложили, что все шесть сетей и энергообеспечение всех 73 тысяч потребителей восстановлены, - сказал Макэвой.

По его словам, предстоит установить причину аварии трансформатора.


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