В Румынии с ужасом ожидают ответного матча с "Астаной"

Ответная игра пройдет 17 июля в Клуж-Напоке.

Портал Oricesport.ro отмечает ужасающую статистику "ЧФР Клуж", который не знает побед в трех подряд официальных матчах, включая первую игру с "Астаной" в Лиге Чемпионов, сообщает Sports.kz.

- После ничьи в матче "ЧФР Клуж" - "Политехник" возникают опасения. Подопечные Дана Петреску не знают побед в трех официальных матчах подряд - поражение от "Вииторула" в Суперкубке Румынии, поражение от "Астаны" в Лиги Чемпионов и ничья в стартовом матче чемпионата Румынии с "Потилехником", который последний раз отбирал очки у действующего чемпиона в 2016 году. Что ждет нас в ответном матче Лиги Чемпионов?, - пишет портал.

Напомним, первый матч первого отборочного этапа Лиги Чемпионов закончился минимальной победой "Астаны" - 1:0, а ответная игра пройдет 17 июля в Клуж-Напоке (Румыния).

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