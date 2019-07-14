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Врачи прокомментировали смерть подростка в Костанае

Он перенёс несколько операций.

Фото : Pixabay14 июля 2019, 12:04

Смерть 16-летнего Намика Ширинова, который ранее пострадал от падения футбольных ворот в Костанае, прокомментировали в управлении здравоохранения, передает Казинформ.

Как сообщили в ведомстве, у подростка был диагноз - тупая травма живота. Разрыв печени, 12-перстной кишки, внутрибрюшное кровотечение, гемиперитонеум, желчный перитонит.

- Неоднократно и во время проведения операций консультирован республиканскими центрами. Несколько проведенных консультаций посредством телемедицин. Врачом Игорем Всеволодовичем Белобржицким неоднократно ставился вопрос о переводе в Нур-Султан. Перевод рекомендовали на 15 июля, выживаемость при желчном перитоните составляет 1-10%. Ребенку проведен ряд операций, но 13 июля наступило резкое ухудшение состояния, состояния обсуждали с республиканским центром Сызганова. Резкие изменения в крови, биохимических анализов, ухудшение гемодинамике связано с инфекционно-токсическим шоком несмотря на проводимую интенсивную терапию, - прокомментировали в управлении.

Подросток перенёс несколько операций. Врачи оценивали его состояние как тяжелое, мальчик находился на искусственной вентиляции лёгких. Сегодня стало известно о том, что подросток скончался.


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