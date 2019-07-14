В Нур-Султане выбрали лучшие товары столицы

Заместитель акима Нур-Султана отметил важность ежегодного конкурса в деле развития отечественного производства товаров, малого и среднего бизнеса.

Ежегодный региональный отбор конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана" прошел сегодня в Нур-Султане.

В ходе регионального тура экспертная комиссия определила лучшие товары, производимые в столице, в трех номинациях: "Лучшие товары производственного назначения" "Лучшие товары для населения" "Лучшие продовольственные товары"

На торжественной церемонии награждения победителей заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен отметил важность ежегодного конкурса в деле развития отечественного производства товаров, малого и среднего бизнеса.

- Отрадно, что мы видим людей, которые своим трудом развивают бизнес. Это очень важно, потому что наш город тоже развивается и имеет большие перспективы. Руководство города уделяет и будет уделять максимальное внимание повышению уровня наших товаропроизводителей. Благодарю всех участников, организаторов и жителей города за участие. От имени акимата города поздравляю победителей и желаю дальнейших успехов!, – сказал Бахтияр Макен.

Директор Палаты предпринимателей Нур-Султана Алмат Джунусов отметил, что в этом году участие в конкурсе-выставки приняло рекордное число компаний.

- В этот раз в выставочном конкурсе участвовали более 100 компаний столицы, из них 70% - это абсолютно новые участники! За звание лучших боролись производители телекоммуникационного оборудования, автомобильных и вагонных весов, сухих строительных смесей, ремесленных сыров и спортивного питания, а также зубной пасты, детской одежды и игрушек, полуфабрикатов и кондитерских изделий. Организатором регионального конкурса-выставки является Палата предпринимателей Нур-Султана при поддержке акимата столицы, – сказал Алмат Джунусов.

Победителями конкурса стали: ТОО "ЗГМ "Пенетрон-Казахстан", ТОО "Целингидромаш", ТОО "Компания "ВЭЛС", ТОО "DANMARD", ТОО "Қазақ оюлары", ТОО "Digital System Servis", ИП "Kazak House", ТОО "Golden Rill Group", ТОО "Алау ТМ".

Согласно Указу Первого Президента РК НПП "Атамекен" и региональные Палаты предпринимателей являются организаторами конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана" с 1 января 2015 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!