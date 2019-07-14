Жители Петропавловска отметили День города

Четыре дня продолжались народные гуляния в честь Дня города.

В этом году Петропавловск отмечает свое 267-летие. Горожане каждый раз с нетерпением ждут праздник, передает Zakon.kz.

В честь Дня города аким Петропавловска Булат Жумабеков отметил тех, кто внес свой вклад в становление и развитие областного центра. Это работники аварийных служб, энергетики, техники, пожарные, газовики, участковые инспекторы, председатели КСК и садоводческих товариществ и др. На праздник лучшие председатели КСК и дачных кооперативов получили от градоначальника ценные подарки.

После вручения подарков Булат Жумабеков рассказал горожанам о планах на этот год. Скоро в Петропавловске установят дополнительные камеры видеонаблюдения, что поможет повысить уровень безопасности и сократить риски вандализма. Ожидается, что в общественном транспорте появится безналичный расчет. Оплату можно будет производить с помощью карт.

Сейчас на стадии разработки находится система iKomek, которая поможет систематизировать обращения граждан и создать очередность по решению определенных вопросов - к примеру, асфальтирования дворов или установки детской площадки.

В городе были проведены праздничные мероприятия: концертные программы, театрализованные представления, шоу, эстафеты.

Особенно стоит благотворительный аукцион "Марафон добрых дел". На продажу организаторы выставили 21 картину с изображениями Петропавловска. В итоге все картины были распроданы. Все вырученные средства пойдут на лечение тяжелобольной восьмилетней Вероники Шиловой. У малышки опухоль головного мозга. Организаторам удалось собрать 1 миллион тенге.

Также в Петропавловске провели исторический автоквест. В нем участвовали пять команд. Чтобы победить, нужно хорошо знать историю города и уметь в нем ориентироваться. Всего необходимо было правильно ответить на 12 вопросов. В итоге команда-победитель получила 50 тысяч тенге.

В целях знакомства с городом для жителей и гостей организована фотовыставка "Летопись нашего города", в которой были представлены фотографии театров, аэропорта, мечетей и улиц.

Приурочен к празднованию Дня города Петропавловска был и международный этнофольклорный фестиваль "Песня без границ", который ежегодно проводится в области. Помимо выступлений творческих коллективов области и гостей из Тюменской области, прошла выставка изделий декоративно-прикладного искусства.

Для самых юных горожанин состоялся фестиваль детства "Петропавловск - мой любимый город", где дети смогли увидеть парад аниматоров, участвовать в интерактивных и познавательных площадках и в праздничном концерте.

В парке "Северная звезда" на озере Пестрое прошли спортивные мероприятия по пляжному футболу и волейболу. Для этого на пляж городские власти завезли специальный песок. Желающие поиграть в спортивные игры выстроились в очередь. Параллельно футболу и волейболу там же прошел ежегодный для молодежи "Фестиваль красок".

Четыре дня продолжались народные гуляния в честь Дня города. В завершающий день на центральной площади города прошло праздничное мероприятие "Город мастеров", где свои работы и мастер-классы показали визажисты, парикмахеры, баристас, художники, флористы и мастера прикладного искусства.

В целом в этом году на праздновании Дня города акцент сделали на молодежные программы, в числе которых караоке-баттл, фестиваль "Street"-шоу: конкурсы граффити, уличные танцы, Open Air "Энергия музыки": световое и огненное шоу, в котором тысячи горожан с удовольствием приняли участие.

В перинатальном центре Петропавловска на День города родился только один ребенок. Счастливая мама Юлия Кузнецова несказанно рада этому событию. Для нее это уже второй малыш. В этот день она получила массу поздравлений.

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