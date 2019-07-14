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Упавшей веткой придавило 19 человек

Дереву 500 лет.

Фото : pixabay.com14 июля 2019, 19:00

В результате падения ветки 500-летнего дерева в резиденции шекинских ханов в Азербайджане пострадало 19 человек. Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, среди обратившихся за медицинской помощью семь иностранцев, пишет Лайф.

— Двое граждан России, пять граждан Сирии пострадали в результате ЧП. Их состояние стабильное, — рассказали в ведомстве.

В Минздраве назвали имена пострадавших россиянок. Это Солтановы Севинч и Лачин.

Дворец шекинских ханов является одним из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Он был построен в 1761–1762 годах как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.


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