Упавшей веткой придавило 19 человек
Дереву 500 лет.
Фото : pixabay.com14 июля 2019, 19:00
В результате падения ветки 500-летнего дерева в резиденции шекинских ханов в Азербайджане пострадало 19 человек. Как сообщили в пресс-службе Минздрава республики, среди обратившихся за медицинской помощью семь иностранцев, пишет Лайф.
— Двое граждан России, пять граждан Сирии пострадали в результате ЧП. Их состояние стабильное, — рассказали в ведомстве.
В Минздраве назвали имена пострадавших россиянок. Это Солтановы Севинч и Лачин.
Дворец шекинских ханов является одним из самых выдающихся и ценных памятников Азербайджана XVIII века. Он был построен в 1761–1762 годах как летняя резиденция Гусейн-хана Муштада. Историческая часть города Шеки и сам дворец находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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