Джигурда заявил о покушениях

С тех пор, как Джигурда ввязался в борьбу за наследство покойной подруги Людмилы Браташ, в адрес актера стали часто поступать угрозы.

Никита Джигурда до сих пор не может получить наследство покойной бизнесвумен Людмилы Браташ. Актер продолжает судиться с сестрой Людмилы — Светланой Романовой, которая тоже претендует на имущество родственницы. Джигурда уже заявлял публично, что намерен бороться до последнего, несмотря на постоянные угрозы в свой адрес, пишет СтарХит.

- Я хочу сделать заявление, потому что знаю, что остался в живых, только потому что шумнул вовремя в прессе и написал заявление, — признался Никита. — Моей жизни угрожали несколько раз, меня забирали и прямым текстом объясняли: "Еще только рыпнись, если не боишься сам умереть, детей пожалей". Звонили Марине, избивали, запрещали говорить об убийстве. Недавно я вернулся из Франции, и делюсь с вами эксклюзивом: я выиграл первый суд по делу, основной суд предстоит осенью, и сейчас на меня объявили охоту.

Джигурда прекрасно знает, кому мешает, но пока не торопится называть имя злоумышленника.

- Возле меня остановилась машина, и я увидел, что на пассажирском кресле сидит человек с пистолетом, направленным на меня. Идет такая игра, и если сейчас не буду о ней говорить, то опять будет фейковый вброс, и я окажусь на зоне или в дурке. Я счастлив, что выжил, — продолжил актер.

Борьба за недвижимость и счета в банке Браташ длится около трех лет. Недавно экс-директор актера Антонина Саврасова заявила, что Никита проиграл дело.

- Имущество Людмилы Браташ получила законная наследница — ее сестра Светлана Романова, — сказала Саврасова. — А Никита просто жил иллюзией. На протяжении трех лет он думал, что получит это наследство. И даже уже что-то брал под залог тех денежных средств, которые якобы должны были перейти к нему. Но на днях Мосгорсуд принял уже окончательное решение. Джигурда может еще обратиться в Верховный суд, но для этого нужен оригинал завещания, которого у него просто нет.

Актер прокомментировал слова помощницы, с которой ему не удалось сохранить дружеские отношения.

- Сестра Людмилы Браташ не получила наследство. Саврасова мстит, — делился он. — Несколько лет назад я отверг Антонину как женщину, а ведь она мечтала занять место Анисиной.

Как скоро Никита Джигурда получить многомиллионное наследство — покажет время. Но артист уже знает, как распорядится им: Джигурда хочет устроить роскошную свадьбу с Мариной Анисиной. Торжество, по его словам, должно пройти в одном из старинных замков Европы.

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